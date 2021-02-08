08.02.2021 - 11:26 |
Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti
35 yıldır Galatasaray'ın altyapısında görev yapan ve 'Hocaların Hocası' diye anılan teknik direktör Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk Futbol camiasına başsağlığı dileriz."