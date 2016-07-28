Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Aissati Alanyaspor’da
28.07.2016 - 12:18 | | ANTALYA (İHA)

Aissati Alanyaspor’da

Alanyaspor, Rusya Premier Lig ekiplerinden Terek Grozny'nin orta saha oyuncusu Ismail Aissati’yi renklerine bağladı.

Aissati Alanyaspor’da
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig’e yükselen Alanysapor’da transfer çalışmaları sürüyor. Alanyaspor, Fas Milli Takımı oyuncularından Ismail Aissati ile resmi sözleşme imzaladı. Son iki sezondur Rusya Premier Lig ekiplerinden Terek Grozny'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu forvet arkası ve kanatlarda görev yapıyor. Türkiye'de daha önce Antalyaspor forması da giyen Aissati, Ajax, Vitesse, PSV Eindhoven ve Twente gibi önemli kulüplerde forma giydi. Aissati üst düzey takımlarda 259 maç oynayıp 23 gol kaydetti. İmza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Birçok kulübün talip olduğu Ismail Aissati'yi Alanyaspor'a kazandırdık. Önemli bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Herkes için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Törende konuşan Ismail Aissati ise, "Alanyaspor'dan gelen tekliften sonra yaptığım araştırmada kulübün ve şehrin benim için çok uygun olduğu kararına vardım. Yöneticilerle yaptığım görüşmelerin ardından kararımı verdim. Alanyaspor için elimden gelen herşeyi yapacağım. Tüm futbolseverleri maçlarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber