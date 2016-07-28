Aissati Alanyaspor’da

Spor Toto Süper Lig’e yükselen Alanysapor’da transfer çalışmaları sürüyor. Alanyaspor, Fas Milli Takımı oyuncularından Ismail Aissati ile resmi sözleşme imzaladı. Son iki sezondur Rusya Premier Lig ekiplerinden Terek Grozny'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncu forvet arkası ve kanatlarda görev yapıyor. Türkiye'de daha önce Antalyaspor forması da giyen Aissati, Ajax, Vitesse, PSV Eindhoven ve Twente gibi önemli kulüplerde forma giydi. Aissati üst düzey takımlarda 259 maç oynayıp 23 gol kaydetti. İmza töreninde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Birçok kulübün talip olduğu Ismail Aissati'yi Alanyaspor'a kazandırdık. Önemli bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Herkes için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Törende konuşan Ismail Aissati ise, "Alanyaspor'dan gelen tekliften sonra yaptığım araştırmada kulübün ve şehrin benim için çok uygun olduğu kararına vardım. Yöneticilerle yaptığım görüşmelerin ardından kararımı verdim. Alanyaspor için elimden gelen herşeyi yapacağım. Tüm futbolseverleri maçlarımıza davet ediyorum" diye konuştu.