Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı
01.02.2021 - 20:51 | | AA

Akhisarspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 4 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Akhisarspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı
ABONE OL

Yeşil-siyahlı kulüp, Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la sözleşmesini tek taraflı fesheden 29 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu İbrahim Sissoko ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Akhisarspor ayrıca Fatih Karagümrük'ten Recep Kutun'la 4,5 yıllık, Çaykur Rizespor'dan Yusuf Acer'le 3,5 yıllık ve 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Martin Chisom Onyebueke ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Akhisarspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş, Cenk Tosun'u açıkladı!
    Beşiktaş, Cenk Tosun'u açıkladı!
  2. FIFA'dan flaş Dünya Kupası açıklaması!
    FIFA'dan flaş Dünya Kupası açıklaması!
  3. 'Kulüplerin transferlerini şaşkınlıkla izledik'
    'Kulüplerin transferlerini şaşkınlıkla izledik'
  4. Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu
    Galatasaray, bir kez daha mahkemelik oldu
  5. Akhisarspor'da 4 imza birden
    Akhisarspor'da 4 imza birden



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Son dakika - Galatasaray, Mustafa Muhammed ve DeAndre Yedlin'den sonra Gedson'u da açıkladı

Son dakika - Galatasaray, Mustafa Muhammed ve DeAndre Yedlin'den sonra Gedson'u da açıkladı

"Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum"

"Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum"

Son dakika - Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkarttı!

Son dakika - Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin lisansını çıkarttı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet