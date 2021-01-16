Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Theofanis Gekas sürprizi
16.01.2021 - 14:53 | | AKHİSAR, (DHA)

Akhisarspor'da Theofanis Gekas sürprizi

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırarak uçurumun kenarına kadar gelen takımı ikinci yarı öncesi takviye etmeye çalışan Akhisarspor'da yönetime talip olan Akhisarlı işadamı İsmail Hocaoğlu'nun teknik direktörlük için kulübün efsane golcüsü Theofanis Gekas'la söz kestiği öğrenildi.

Akhisarspor'da Theofanis Gekas sürprizi
ABONE OL

Daha önce menajerlik yapan Evren Özbey ve kardeşlerinin eylül ayından beri yönetim dışından imza yetkilerini ellerinde bulundurdukları kulübün mali sıkıntılar, kadrosunun dağılması ve transfer yasağı nedeniyle içinden geçtiği zorlu günlerde göreve talip olan Hocaoğlu'nun yönetimi devraldığı takdirde eski Yunan golcüyü teknik adam olarak yuvaya döndüreceği belirtildi.

Yunanistan ve Almanya'da birçok kulüpte top koşturduktan sonra 2012-13 ve 2014-15 sezonlarında Akhisar'da oynayan 40 yaşındaki Gekas, attığı gollerle küme düşmekten kurtarıp liderliğe kadar taşıdığı takımda taraftarın gönlüne taht kurmuştu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle henüz kongre tarihi belli olmayan Akhisarspor'da İsmail Hocaoğlu ve ekibinin kulübün imza yetkilerini devralma talepleri geri çevrilmişti. Transfer yasağını hafta başında kaldırıp anlaşma sağladığı isimlere lisans çıkarmaya çalışan Akhisarspor'da geçen sezondan beri toplam 19 futbolcu ayrılmış, son olarak takımın Ümit Milli Takım'da da forma giyen yıldız adayı Ali Kaan Güneren, 2 milyon TL bonservis bedeli karşılığı Ankaragücü'ne satılmıştı.

Akhisarsporda Theofanis Gekas sürprizi

Hüseyin Eroğlu: İki transfer düşünüyoruz
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Akhisarspor'da Gekas sürprizi
    Akhisarspor'da Gekas sürprizi
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. Denizlispor'da boykot krizi
    Denizlispor'da boykot krizi
  4. Barcelona'da seçimler ertelendi
    Barcelona'da seçimler ertelendi
  5. Basketbolda derbi heyecanı
    Basketbolda derbi heyecanı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Mesut Özil'de son dakika! Anlaşma sağlandı, geliyor...

Transfer haberleri | Mesut Özil'de son dakika! Anlaşma sağlandı, geliyor...

Galtier: Yusuf Yazıcı kadroya geri dönecek

Galtier: Yusuf Yazıcı kadroya geri dönecek

Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti

Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti

Hüseyin Eroğlu: Bu sezon takımımız ilkleri yaşadı

Hüseyin Eroğlu: Bu sezon takımımız ilkleri yaşadı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet