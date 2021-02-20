Alanyaspor - Galatasaray: 0-1

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Galatasaray'ın tek golünü 18. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Öte yandan Galatasaray'ın ve Alanyaspor'un birer şutu direkten döndü.

Galatasaray puanını 54'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Alanyaspor ise 42 puanla 5. sırada kaldı.

ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11

Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Gedson Fernandes, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa.

Yedek kulübesi: Okan, Şener, Taylan, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem, Emre Akbaba, Ozornwafor.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geriye doğru kullandığı taç atışında Caulker'den önce Mustafa Muhammed topu alarak rakip ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

12. dakikada orta alanda Etebo ile gelişen atakta Mustafa Muhammed, ceza sahası içinde Onyekuru ile topu buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top, direğin yanından auta çıktı.

17. dakikada Salih Uçan'ın ceza yayı civarından vuruşunda, top sol iç direğe çarparak geri döndü. Galatasaray savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Yedlin'in, sağ kanttan sol kanata doğru gönderdiği uzun topu kontrol eden Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü. Topu yeniden önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

27. dakikada sol kanattan Efecan Karaca'nın ceza sahasına ortasına Babacar ayağıyla dokundu. Kaleci Muslera'nın müdahalesinin ardından boşta kalan topu, Luyindama uzaklaştırdı.

45 4. dakikada sol kanattan Emre Kılınç ile gelişen atakta ceza sahasına ortada Onyekuru'yu geçen topa Mustafa Muhammed dokunmak istedi. Karambolde topu önünde bulan Onyekuru'nun yakın mesafeden vuruşunda top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ozornwafor yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11'de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi.

Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel'in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11'de yer buldu.

Ev sahibi takımda 3 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor'da, ligde son yapılan Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi.

Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar 11'i ile çıktı.

Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Emmanouil Siopis, Damian Kadzior yer aldı.

Son yapılan Atakaş Hatayspor müsabakasına 11'de başlayan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı.

Alanyaspor, Çağdaş Atan ile çıktığı iki maçta da rakibini mağlup etti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden turuncu yeşilli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibini 3-2 mağlup ederek, kupadan eledi.