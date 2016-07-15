Alanyaspor'a laktat testi

Yeni sezon hazırlıklarını Davraz Kayak Merkezi'nde sürdüren turuncu-yeşilli futbolculara, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin AR-GE firmalarından Spor Asist'ten Doç. Dr. Yusuf Köklü ve ekibince bazı testler uygulandı.

Köklü, testin, futbolcuların genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapıldığını söyledi.

Test sonucunda dayanıklılık antrenmanları için futbolculara antrenman yönlendirilmesi yapılacağını kaydeden Köklü, kalp atım hızı değerlerine göre de futbolculara kişisel antrenman önerilerinde bulunulacağını ifade etti.