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27.02.2020 - 23:35 |

Alba Berlin - Anadolu Efes: 86-99

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Alba Berlin'i 99-86 mağlup etti. Efes, EuroLeague'de toplamdaki galibiyet serisini 11 maça çıkarırken deplasmanda da üst üste 12. maçını kazandı.

Alba Berlin - Anadolu Efes: 86-99

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 99-86 yenerek, üst üste 11’inci galibiyetini aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 18-14 önde geçen Anadolu Efes, ilk periyodu da 32-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibin sayı bulmasına ve fark 3 sayıya kadar indirmesine izin veren lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 50-47 önde girdi. 

Üstün bir oyun sergilediği üçüncü periyodu 79-65 önde bitiren Anadolu Efes, son periyotta skor üstünlüğünü de sürdürerek karşılaşmadan 99-86 galip ayrıldı.

Böylelikle üst üste 11’inci, toplamda 23’üncü galibiyetini alan Anadolu Efes, liderliğini sürdürdü. 

Anadolu Efes’te Vasilije Micic 23, ev sahibi ekipte de Martin Hermannsson 19 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu.

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