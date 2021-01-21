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21.01.2021 - 01:47 |

Alcoyano, Real Madrid'i İspanya Kral Kupası elemeyi başardı!

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Real Madrid, İspanya 2. Lig ekibi ve 10 kişi kalan Alcoyano'ya 1-1'in uzatmalarında 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Alcoyano, Real Madrid'i İspanya Kral Kupası elemeyi başardı!
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İspanya Kral Kupası son 32 turu mücadelesinde Real Madrid, 2. Lig ekibi Alcoyano ile karşı karşıya geldi.

Campo Municipal El Collao'da oynanan karşılaşmayı Alcoyano 2-1 kazanarak son yılların en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid, 45. dakikada Eder Militao'nun golüyle önde tamamladı.

İkinci yarıda üst üste oyuncu değişiklikleri yapan Alcoyano, 80. dakikada Jose Solbes'in golüyle öne geçti ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda Real Madrid 98. dakikada Hazard ve Kroos gibi yıldızlarını sahaya sürdü. 110. dakikada Ramon Lopez kırmızı kart görünce Alcoyano kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 115. dakikaya gelindiğinde Juanan'ın golüyle ev sahibi ekip öne geçti. Kalan dakikalarda Real Madrid gol bulamayınca Alcoyano sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak turnuvadan elendi ve tarihi bir yenilgi aldı.

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Alcoyano, Real Madridi İspanya Kral Kupası elemeyi başardı

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