• 21 Ocak 2021 - 10:29 • Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transfer bombalarını art arda patlatıyor! İstanbul'a geliyor
Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray merakla beklenen transfer bombasını patlattı! Başkan Cengiz'in dün ilk transfer her an bitebilir açıklamasından sonra Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor.
• 21 Ocak 2021 - 10:29 • Son Güncelleme:
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CİMBOM TERS KÖŞE YAPTI
Galatasaray transferde sessizliğini bozuyor. İrfan Can Kahveci ve Henry Onyekuru transferlerinde büyük yol alan Cimbom transferde ters köşe yaptı ve sürpriz isme imzayı attırmak için artık gün sayıyor...
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DIAGNE YOLCU
İrfan Can Kahveci ve Henry Onyekuru transferlerini bitirme aşamasına getiren Galatasaray transferde ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Transferlerin gerçekleşmesi için takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. West Bromwich'le pazarlıklara başlayan Galatasaray direkt olarak bonservisli satış yapmak istiyor. İngilizlerin ara transferde 4 milyon Pound bütçeye sahip olması ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de devreye sokuyor.
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