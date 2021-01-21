Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transfer bombalarını art arda patlatıyor! İstanbul'a geliyor

DIAGNE YOLCU İrfan Can Kahveci ve Henry Onyekuru transferlerini bitirme aşamasına getiren Galatasaray transferde ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Transferlerin gerçekleşmesi için takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. West Bromwich'le pazarlıklara başlayan Galatasaray direkt olarak bonservisli satış yapmak istiyor. İngilizlerin ara transferde 4 milyon Pound bütçeye sahip olması ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de devreye sokuyor.