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• 21 Ocak 2021 - 10:29 • Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transfer bombalarını art arda patlatıyor! İstanbul'a geliyor

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray merakla beklenen transfer bombasını patlattı! Başkan Cengiz'in dün ilk transfer her an bitebilir açıklamasından sonra Galatasaray'ın anlaşma sağladığı yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor.

• 21 Ocak 2021 - 10:29 • Son Güncelleme:
1CİMBOM TERS KÖŞE YAPTI
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CİMBOM TERS KÖŞE YAPTI

Galatasaray transferde sessizliğini bozuyor. İrfan Can Kahveci ve Henry Onyekuru transferlerinde büyük yol alan Cimbom transferde ters köşe yaptı ve sürpriz isme imzayı attırmak için artık gün sayıyor...

2İRFAN CAN BİTMEK ÜZERE

İRFAN CAN BİTMEK ÜZERE

Galatasaray'da transfer harekatı resmen başladı. Medipol Başakşehir'den ayrılmak istediğini açıklayan ve Galatasaray'da forma giymek istediğini belirten İrfan Can Kahveci için kulübüyle pazarlık masasına oturan Sarı Kırmızılılar, milli yıldızı transferini noktalamak üzere.

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TERİM ISRARCI

Medipol Başakşehir ile bonservis pazarlıklarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim'in İrfan Can transferinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

4İRFAN DA GALATASARAYI İSTİYOR

İRFAN DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Milli futbolcunun da Galatasaray'da forma giymek istemesi sonrası transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

5MONACO İLE ANLAŞMA TAMAM

MONACO İLE ANLAŞMA TAMAM

İrfan Can Kahveci transferinin ardından Henry Onyekuru için girişimlerde bulunan Galatasaray, Monaco ile de anlaşma sağlandı

6KİRALIK OLARAK

KİRALIK OLARAK

Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapan Galatasaray, Onyekuru için 300 bin euro ödeyeceği öğrenildi.

7İSTANBULA GELİYOR

İSTANBUL'A GELİYOR

Henry Onyekuru, kariyerinde 3. kez Galatasaray formasını giymeye gün sayıyor. Nijeryalı futbolcunun eşi ve çocuğu da İstanbul'da bulunuyor ve yıldız oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

8DIAGNE YOLCU

DIAGNE YOLCU

İrfan Can Kahveci ve Henry Onyekuru transferlerini bitirme aşamasına getiren Galatasaray transferde ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Transferlerin gerçekleşmesi için takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. West Bromwich'le pazarlıklara başlayan Galatasaray direkt olarak bonservisli satış yapmak istiyor. İngilizlerin ara transferde 4 milyon Pound bütçeye sahip olması ise zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de devreye sokuyor.

9YILLIK ÜCRETİNİ ÖDEYEBİLİR

YILLIK ÜCRETİNİ ÖDEYEBİLİR

Sarı-kırmızılılar Diagne'den gelecek parayla İrfan Can-Onyekuru-Mostafa Mohamed transferlerini bitirmeye çalışacak. Galatasaray bonservis bedelini yüksek tutma adına Diagne'nin 2.1 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretini ödemeye devam edebilir.

10PROMES SÜRPRİZİ

PROMES SÜRPRİZİ

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Onyekuru dışında bir kanat oyuncusu daha Galatasaray'ın gündemine girdi. Ajax'la yol ayrımında olan Quincy Promes de kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

11G.SARAYDAN MALİYET ARAŞTIRMASI

G.SARAY'DAN MALİYET ARAŞTIRMASI

Yaralanma olayına karıştığı Hollanda'da huzuru kalmayan Promes bu sezon 22 maçta 6 gol-1 asistlik performans sergiledi. Donk gibi Surinam asıllı Hollandalı olan Promes hücumda iki kanatta da görev yapabiliyor. 29 yaşındaki yıldız futbolcunun maliyetini Galatasaray cephesi araştırıyor.

12FRANSIZLAR DA DUYURDU

FRANSIZLAR DA DUYURDU

Fransız kaynaklar da Galatasaray'ın Promes için kulübü Ajax ile kiralama görüşmelerini sürdürdüğünü iddia etti. Hollandalı futbolcunun 1.5 yıllığına kiralanması gündemde...

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