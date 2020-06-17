Ali DÃ¼ÅŸmez: Son haftalarÄ± seyircili oynatmak istiyoruz

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17.06.2020 - 21:40 | | Ä°brahim ALÄ°OÄžLU -Ali DANAÅž / Ä°STANBUL,(DHA)

Ali DüÅŸmez: Son haftalarÄ± seyircili oynatmak istiyoruz

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkan Vekili Ali DÃ¼ÅŸmez, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulundu. DÃ¼ÅŸmez, "AÄŸustos'un 3'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±,Â son haftasÄ± ya da EylÃ¼l'Ã¼n ilk haftasÄ± baÅŸlayabilir. Planlama grubumuz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" dedi.Â

Ali DüÅŸmez: Son haftalarÄ± seyircili oynatmak istiyoruz
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkan Vekili Ali DÃ¼ÅŸmez, SÃ¼per Lig'in son haftalarÄ±nÄ± seyircili oynatmak istediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸte Ali DÃ¼ÅŸmez'in sÃ¶zleri:

"UEFA'YA TEÅžEKKÃœR EDERÄ°Z"

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Ä°stanbul'da oynanacak final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ertelenmesi ile ilgili DÃ¼ÅŸmez, "Pandemi nedeniyle finalin ertelenmesi sÃ¶z konusuydu. Biz finali oynayacaÄŸÄ±mÄ±z zaman seyircisiz bir final oynayacaktÄ±k. BaÅŸkanÄ±mÄ±z baÅŸta olmak Ã¼zere yÃ¶netim kurulundaki arkadaÅŸlar ve Servet Bey bu finalin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l seyircili bir ÅŸekilde oynanmasÄ± konusunda hem fikir olduk. Seyircili ve erken oynanmasÄ±nÄ±n avantajlarÄ± olabilir. YÃ¼zbinlerce kiÅŸinin Ä°stanbul'a gelmesinin ve pandemiden dolayÄ± sÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ insanlarÄ±n, turizmi de canlandÄ±rarak Â futbol arenasÄ±nda bu finali izletmenin avantajlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. TÃ¼m UEFA yÃ¶netimine de teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. 2021'de tÃ¼m dÃ¼nyaya bu finali seyrettireceÄŸiz" dedi.Â 

"KALAN HAFTALARI DA GÃœZEL BÄ°R ÅžEKÄ°LDE OYNAYACAÄžIZ"

MaÃ§larÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir ortamda oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DÃ¼ÅŸmez, "Ä°ki ay bir alt yapÄ± oluÅŸturduk, futbola dÃ¶nmemiz gerekiyordu. Hem Ã¶zel hayat hem de spor iÃ§in seviniyorum. Ä°nÅŸallah kalan 7 haftayÄ± da en gÃ¼zel ÅŸekilde oynatacaÄŸÄ±z. TFF 1'inci Lig'i de oynatacaÄŸÄ±z ve yolumuza devam edeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â 

"YENÄ° SEZON AÄžUSTOS'UN SON HAFTASI EYLÃœL'ÃœN Ä°LK HAFTASI OYNANABÄ°LÄ°R"

Yeni sezon lig planlamasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen DÃ¼ÅŸmez, "Yeni sezon ile ilgili birkaÃ§ alternatifimiz var. AÄŸustos'un 3'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±ndan itibaren olabilir. Transfer dÃ¶nemini de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Arada koyacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nerek AÄŸustos'un 3'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±,Â son haftasÄ± ya da EylÃ¼l'Ã¼n ilk haftasÄ± baÅŸlayabilir. Planlama grubumuz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" diye konuÅŸtu.Â 

"SON HAFTALARI SEYÄ°RCÄ°LÄ° OYNATMAK Ä°STÄ°YORUZ"

MaÃ§larÄ±n seyircili oynanmasÄ± ile ilgili DÃ¼ÅŸmez, "Futbolu yÃ¶neten kurul olarak seyircinin olmadÄ±ÄŸÄ± maÃ§larÄ± sizler gibi lezzeti eksik gÃ¶rÃ¼yoruz amacÄ±mÄ±z seyircili oynatmak. Åžartlar ve ortam mÃ¼sait olursa son 1-2 haftayÄ± seyircili oynatmak istiyoruz" dedi.Â 

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Ali DÃ¼ÅŸmez: Son haftalarÄ± seyircili oynatmak istiyoruz

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