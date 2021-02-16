Ali Palabıyık'a Wolfsberger-Tottenham maçında görev

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.