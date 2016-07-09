09.07.2016 - 10:38 | | İHA
Ali Şaşal Vural, Darmstadt ile anlaştı
Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden kaleci Ali Şaşal Vural'ın, Alman ekiplerinden Darmstadt ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Transferin hareketli takımlarından Eskişehirspor'un transfer çalışmalarının yanı sıra, giden oyuncuları da büyük ilgi ile takip ediliyor.
Süper Lig'e veda ederek gelecek sezonda PTT 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kırmızı Şimşekler'de kaleci Ali Şaşal Vural sözleşmesini feshetti.
Altay'da oynadığı dönemden bu yana Beşiktaş'ın da ilgisini çekmeye çalışan file bekçisinin, Bundesliga ekiplerinden Darmstadt ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.