Ali Şaşal Vural, Darmstadt ile anlaştı

Transferin hareketli takımlarından Eskişehirspor'un transfer çalışmalarının yanı sıra, giden oyuncuları da büyük ilgi ile takip ediliyor.

Süper Lig'e veda ederek gelecek sezonda PTT 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kırmızı Şimşekler'de kaleci Ali Şaşal Vural sözleşmesini feshetti.