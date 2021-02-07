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07.02.2021 - 15:14 | | AA

Aliağa Petkimspor: 67 - Fenerbahçe Beko: 80

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesindeFenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 80-67 mağlup etti.

Aliağa Petkimspor: 67 - Fenerbahçe Beko: 80
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Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini aldı. Aliağa Petkimspor ise 13. yenilgisini yaşadı.

İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Perez, Ahmet Düverioğlu ve Brown'la farkı 6 sayıya yükselten (8-14) Fenerbahçe Beko, etkili oyununu sürdürdüğü periyodun son bölümünde Kenan Sipahi ve Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle periyodu 9 sayı farkla 24-15 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Wimbush'un basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip karşısında Fenerbahçe Beko; Ali Muhammed, Perez ve O'Quinn'le 15. dakikada farkı 12 sayıya taşıdı: 22-34. Ege Arar, İlkan Karaman ve Ray'le etkili olan Aliağa Petkimspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirdi: 40-42. Fenerbahçe Beko, devreyi 43-40 önde bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Ray'le farkı 1 sayıya (42-43) indiren rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, özellikle pota altından bulduğu sayılarla periyodu 7 sayı farkla 59-52 üstün tamamladı.

Son periyotta Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle aradaki farkı yükselten konuk ekip, 36. dakikada farkı 17 sayıya çıkardı: 55-72. Fenerbahçe Beko, müsabakadan 80-67 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 7, Ray 12, Ege Arar 12, Okben Ulubay 3, Hummer 7, Boran Güler 2, İlkan Karaman 12, Wimbush 7, Zack 2, Canberk Kuş, Dorukhan Engindeniz 3

Fenerbahçe Beko: Brown 6, Perez 16, Ulanovas 12, Ahmet Düverioğlu 8, Barthel 3, Melih Mahmutoğlu 14, O'Quinn 14, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan, Ali Muhammed 3, Tarık Biberoviç

1. Periyot: 15-24

Devre: 40-43

3. Periyot: 52-59

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Aliağa Petkimspor: 67 - Fenerbahçe Beko: 80

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