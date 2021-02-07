Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay sözler: Mesut Özil ve İrfan'a rağmen...

"Topun sahibi (55/45) Galatasaray’dı. Geriden oyun kurarak, ikili mücadeleleri kazanarak hücumda üstün göründüler. Yine de bir tuhaflık vardı oyunda. Belhanda yok gibiydi. Onyekuru vardı ama esmiyordu.. Arda’nın, Emre Kılınç’ın oyuna daha çok katıldığını gördük. Başkan Cengiz’in “ebbabe” (tank) olarak nitelendirdiği yeni santrfor Muhammed Mustafa, evet, gerçekten diri fiziği ile rakipleri için zor adamdı… Ama, nedense ceza alanı içinde, yayın oralarda değil, orta alana yakın bölgelerde, kenarlarda “iyi işler” yapıyordu. İlk yarıda o böyle oynarken, sağbek Linnes’in en net gol pozisyonuyla ceza alanına girmesi dikkat çekiciydi.İlk yarıda oynayan, araştıran ve savunan takım Galatasaray’dı. Fenerbahçe yine de rakibinden daha net gol pozisyonlarına girdi. Hele Samatta’nın Muslera’nın boşalttığı kaleye değil, topu beklenmedik biçimde yüksekten dışarı atması akıl alacak şey değildi."