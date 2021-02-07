• 07 Şubat 2021 - 09:03 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay sözler: Mesut Özil ve İrfan'a rağmen...
Süper Lig'de 24. hafta dev bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı ve averajla liderliğe yükseldi.
• 07 Şubat 2021 - 09:03 • Son Güncelleme:
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"Evet, akan bir oyun değildi bu… Zaman zaman ateşleniyor ama yakıcı bir aleve dönüşmüyordu. Gustavo’suz Fenerbahçe, Galatasaray’la baş etmeye çalışırken beklendiği kadar zorlanmadı. Savaşan savunmanın önünde, merkezdeki Sosa ve Ozan ikilisiyle Galatasaray’ın baskısını bozmaya çalışıyor ve bunda bir yere kadar başarılı oluyordu. Merkezde Sosa’nın verimli ve beklenenin üzerinde etkili oyununa Galatasaray, Taylan ve sıkça yardımına gelen Emre Kılınç’la karşılık verdi."
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"Topun sahibi (55/45) Galatasaray’dı. Geriden oyun kurarak, ikili mücadeleleri kazanarak hücumda üstün göründüler. Yine de bir tuhaflık vardı oyunda. Belhanda yok gibiydi. Onyekuru vardı ama esmiyordu.. Arda’nın, Emre Kılınç’ın oyuna daha çok katıldığını gördük. Başkan Cengiz’in “ebbabe” (tank) olarak nitelendirdiği yeni santrfor Muhammed Mustafa, evet, gerçekten diri fiziği ile rakipleri için zor adamdı… Ama, nedense ceza alanı içinde, yayın oralarda değil, orta alana yakın bölgelerde, kenarlarda “iyi işler” yapıyordu. İlk yarıda o böyle oynarken, sağbek Linnes’in en net gol pozisyonuyla ceza alanına girmesi dikkat çekiciydi.İlk yarıda oynayan, araştıran ve savunan takım Galatasaray’dı. Fenerbahçe yine de rakibinden daha net gol pozisyonlarına girdi. Hele Samatta’nın Muslera’nın boşalttığı kaleye değil, topu beklenmedik biçimde yüksekten dışarı atması akıl alacak şey değildi."
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"Erol Bulut, 54’te yedikleri golden, ancak 9 dakika sonra hamle yaptı. Herkesin beklediği Mesut Özil, Mert Hakan’la değişip oyuna dahil oldu. Cisse de Valencia’nın yerine oyundaydı. Mesut Özil dün duran topları kullanırken, klasından bir seçki sundu. O topların çoğunu Muslera kaptı. Maçın son yarım saati Fenerbahçe’nin bunaltıcı baskısıyla oynandı. Ama o baskıya rağmen gol vuruşu geldi mi, hayır!"
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"Peki niye böyle oldu? Açıkça söyleyelim: Hoca farkı! Fatih Terim, yeni oyuncularını rahatça- baştan- sahaya sürdü. Takım halinde iyi oynadı Galatasaray. Erol Hoca, Mesut’u baştan oyuna sokabilirdi, geç kaldı. Kenardan oyunu ele alıp tutacak bir hamle yapamadı. Golsüz oyuna razı bir hali vardı. Dahası, Fenerbahçe sık sık parlayıp sönerken, Galatasaray daha dengeli ve bütüncül bir oyun sergiledi.Fatih Hoca, bu yıl uzaktan izlediği liderliği nihayet yakaladı. Vazgeçer mi? Sanmıyorum."
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ŞANSAL BÜYÜKA: AHTAPOTUN KOLLARI
"Galatasaray geçen sezon kazanarak yirmi yıllık esaretin zincirlerini kırmıştı. Bu sezon bir daha kazanarak, “O günler, o sezonlar geçti” diye bağırıp Kadıköy’de krallığını ilan etti.Galatasaray, orta alanda savunmaya dönük sigortası Gustavo’dan, hücuma dönük sigortası Pelkas’tan yoksun kadrolu Fenerbahçe önünde zaten daha şanslıydı.Galatasaray, öne geçtikten sonraki dakikaların dışında zaten topa ve oyuna egemen olan taraftı. İlginçtir, buna rağmen Fenerbahçe’nin çok önemli dört pozisyonu “ahtapotun kolları”na takıldı."
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"Sanmayın ki, Muslera’nın önlediklerine bakıp Fenerbahçe rakibini ezdi, bastı, bitirdi. Hiç öyle bir şey olmadı. Fenerbahçe son çeyrek dışında oyunun kontrolünü eline alamadı.Şurası kesin; takım kurarken, kadro mühendisliğini iyi yapacaksınız. Galatasaray’ın yeni transferi Mustafa’yı gol dakikasına kadar hiç görmedik. Ama golde, Serdar Aziz’den sıyrılışı, Altay’ın uzanamayacağı köşeye topu bırakışı, “birinci sınıf” işçilik damgası taşıyordu. Tepeden tırnağa kaliteydi."
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"Mesut’u alıyorsun; Avrupa’yı, İrfan’ı alıyorsun; Türkiye’yi sallıyorsun... Ama Fenerbahçe‘ye yakışır kalitede bir santrfor almıyorsun. Mesut’u aldın, büyük iş, kabul... Peki sorarım; Mesut o altın ayaklarını hangi golcü için kullanacak? Bu konuda Fenerbahçe’nin futbol aklı sınıfta kalmıştır.Galatasaray kanatları çok da iyi kullanmasa, Onyekuru beklenen çizginin altında kalsa bile, gene de daha iyi olan taraftı. Özellikle Donk ve Marcao iyi oynadı. Taylan Antalyalı, “atom karınca” gibi... Allah nazarlardan, sakatlıklardan korusun."
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"Ancaak... Fenerbahçe’nin VAR kararıyla ve ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golü aşırı kritikti. Bu çizgiyi yayıncı çekse kıyamet kopardı. Gene de gürültü çıkaracağını düşünüyorum. Bir de sonlarda Serdar Aziz’in Donk’a dirseği... Cüneyt Çakır bu pozisyonda bir şey görmedi.Bu maçın bir kazananı olduğu için daha kontrollü yazmalıyım. Berabere bitse, yazacağım çok daha farklı olurdu. Özellikle ilk yarıda sürekli kesilen bir oyun izledik. İki taraftan da futbolculardan biri yattı, biri kalktı. Tam faul arası bir derbi oldu."
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ERCAN GÜVEN: HER SENE BÖYLE!
“Kontrollü oyun, dengeli futbol, topu rakibe bırakmak” gibi ürkekçe zaman harcayarak ve adeta beraberliğe yatarak başladığı derbide, golü yiyen Fenerbahçe’yi Mesut Özil bile kurtaramadı.Bir devre düşük yoğunluklu futbolla beraberliğe razı görünüp Fenerbahçe’ye “narkoz” veren Fatih Terim stratejisi kazandı.Artık Erol Bulut ayıklayacak pirincin taşını!Adı büyük futbolu güdük başladı derbi. İki takımda da korku dağları beklemekteydi. Veya Galatasaray öyle gözükmesini istiyordu. Korkunun adı “mağlubiyetti” ve “beraberlik” hiç de fena olmazdı!"
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"Çünkü Terim için yenilgi, yeni hızlanan, transferleriyle daha da güçleneceği hesaplanan takıma ciddi bir fren olurdu. Hem daha çok uzun haftalar vardı ligin bitmesine.Erol Bulut’a gelince… Beraberlikte bile lider kalacak Fenerbahçe için Mesut Özil ve İrfan Can kapının eşiğindeyken yenilmek kabusun ta kendisiydi. Çok iyi biliyordu Bulut, Kadıköy’de Galatasaray’a kaybeden hocanın ağzıyla kuş tutsa iflah etmeyeceğini. Bilmiyorsa da öğrenecektir."
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"Elbette iki takım da koca devre boş durmadı sahada ama Fenerbahçe yarım tam saat topu rakibine bırakıp savunmada kaldı, Galatasaray zorlar gibi yaptı!..Evet, kanatları kullanmaya çalışan, daha organize ve oynama arzulu gözüken Galatasaraylı futbolculardı, ancak yüzde yüzünü koymadı hiçbiri. Yine de oyunu geride kabul eden Fenerbahçe’den çok daha iyi kullandılar sahayı."
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"Fenerbahçe açısından olumlu puan Caner’in savunma yeteneklerini sergilemesiydi -ki, maça sağ kanatta başlayan Onyekuru’yu yarım saatte pes ettirip Arda ile kanat değiştirmeye zorladı - ve Sosa’nın zinde dönüşüydü. Sağ bek Sangare ilk yarı boyunca hem kanadını savundu, hem de ileri çıkıp hücuma katkı vermekte Onyekuru’yu tutmak için çakılı oynayan Caner’i aratmadı.Gustovo’nun yokluğu yara gibiydi tabi… Gustavo’suz set oynayamayan Fenerbahçe orta sahayı es geçip topu forvetle buluşturmaya uğraşsa da Fenerbahçe forvetleri top tutamadığı için ileride çoğalamadı bir türlü. Tekil hücumlarla yetindi ki, onlarda da çok kötü son vuruşları vardı Samatta’nın, Osayi’nin."
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"Önce Ozan’ın kaçan şutu ardından Mesut Özil ile Cisse’yi birlikte sahaya süren Erol Bulut’un maça “edilgen” bir başlangıç yapan Fenerbahçe’yi dinamik hale getirme arzusu…Hemen fark etti tabi… Fenerbahçe forveti bile daha özgüvenli oynamaya rakip ceza alanında daha kalabalık görünmeye başladı. Ozan da onlara katıldı. VAR’dan santimlerle dönen Fenerbahçe golü de bu dakikalardaydı."
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"Çünkü Ozan’ı öne süren, sıfır pas hatası yapan Özil’li Fenerbahçe arkada boş alan bırakmak pahasına gol arıyor, maçın ilk yarım saatinde yatmanın acısı çıkıyordu.Dakikalar tükenmemiş, atı alan Üsküdar’ı geçmiş olmasa, berabere bile bitebilirdi derbi. Sorarlar insana, yumurta kapıya gelmeden aklın neredeydi?"
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"Son söz: Pandemi kuralları tamam da terbiye kurallarını da unutmamak lazım şu tribün tenhalığında… Çünkü hiçbir hakaret kalabalıklarda eriyip gitmiyor. Karşı kaldırımdan sövmek gibi bire bir hale geliyor. “Seyircisiz maçta” tribünden küfür hakaret nasıl geliyor? Ayıptır ya! Galatasaray’ın hocası, haklı olarak isyan etti ve derbiyi başlamadan gerdi. Ne faydası oldu Fenerbahçe’ye?Yazıklar olsun sizin “sinir bozup” sinek pisliği kadar avantaj peşinde koşmanıza ey tribüne sinmiş küfürbazlar…"
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OSMAN ŞENHER: GALATASARAY DAHA ÇOK İSTEDİ
"Türkiye’nin iki büyük takımının derbi buluşmasında senede iki defa kalpler duruyor. Galatasaray için kolay değil, taraftar olmasa da Kadıköy deplasmanı her zaman zordur. Fatih Terim bunları düşünerek dün gece takımını dikine, hep ileri oynattı. Pozisyonlar da buldular ama burada bütün futbolcuların ortaya koyduğu mücadele gerçekten olağanüstüydü.Fenerbahçe çok kaliteli bir takım. Tekniği yüksek çok futbolcusu var. Ama bakıyorsun Belhanda, Arda, Emre Kılınç ve Taylan, orta sahada üstünlüğü sarı-lacivertlilere hiç kaptırmadılar. İkinci bölgede kıran kırana bir mücadele oldu. Bu nedenle iki takım da fazla gol pozisyonuna giremedi."
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"Buna rağmen sarı-kırmızılıların yeni transferi Mustafa Muhammed maça ağırlığını koyan isim oldu. Gerçekten çok iyi savaşıyor. Hem kafa hem ayağıyla toplara mükemmel vuruyor. Takımına yaptığı en büyük katkı da Fenerbahçe’nin golü düşünen iki stoperi Serdar ve Szalai’yi hücuma çıkartmadı, devamlı baskı yaptı ve golünü de attı. Bu çocuk Galatasaray için mucize transfer oldu."
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"Onyekuru, maçın iyilerinden Nazım Sangare ile bilhassa ikinci yarı iyi boğuştu. Ancak sadece bir pozisyonda Altay ile çaprazda karşı karşıya kaldı ve çektiği şutta kaleci gole müsaade etmedi. Bunun haricinde rakibe baskı yapmasına rağmen fazla etkili olamadı.Marcao ile Donk sıfır hatayla oynadılar. Linnes ile Saracchi de gününde olunca, rakipten de çok fazla baskı görmeyince, rahat bir maç çıkardılar."
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"Her iki takım futbolcuları da sonuçta iyi niyetliydi, futbolu düşündüler. Ufak tefek sertlikler olsa da, bu pozisyonları fazla büyütmediler. Bilhassa Muslera ile Ozan’ın iyi niyet gösterileri, Nazım ile Onyekuru’nun centilmence rekabeti oyunu sinir harbine döndürmedi. Ama Galatasaray için deplasmanda galip gelmek, en büyük rakibini yenmek, gerçekten büyük bir şey.Hep söylüyordum, bu devre arası transferler Cim Bom’un çehresini değiştirecek diye... İşte bir tanesi Mustafa... Maça damgasını vurdu. Diğeri Onyekuru, o da skoru değiştiriyordu. Yedlin kısa süre aldı, pek bir şey anlamadık ama o da çok süratli bir sağ bek. En önemlisi, Gedson Fernandes takıma katıldığı zaman ki ben çarşamba günü, Alanya kupa maçında oynayacağını düşünüyorum, tempo olarak da kalite olarak da çok büyük katkı sağlayacak."
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