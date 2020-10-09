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HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Aliağa Petkimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
09.10.2020 - 14:51 | | İZMİR (AA)

Aliağa Petkimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aliağa Petkimspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, herhangi bir semptomu bulunmayan basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi. Aliağa Petkimspor, ligin 3. haftasında yarın saat 17.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

Aliağa Petkimsporda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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