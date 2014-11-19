Almanya bunu konuşuyor! Türkspor...

Almanya'da amatör kümede mücadele eden Türkspor futbol takımı, rakip takımın hastalık nedeniyle 8 futbolcudan yoksun olduğu için hükmen kazanacağı maçı, "masa başında değil, sahada kazanmak için" erteletti.

Ancak 3 ay sonra oynanan maçı 2-1 mağlup bitirince, sezon sonunda 2 puan farkla şampiyonluğu kaçırdı ve üst kümeye çıkma şansını kaybetti. Türkspor, bu davranışı nedeniyle önce Bölge Federasyonu tarafından "FairPlay Ödülü"ne değer görüldü. Ardından da Almanya genelinde verilen Yılın FairPlay Ödülü'nü kazandı.

DÜRÜSTLÜKTEN ÖDÜN VERMEDİLER

Tüm gençlere ve futbol dünyasına örnek olacak olaylar zinciri şöyle gelişti:

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletine bağlı 30 bin nüfusu olan Mosbach şehrinde amatör kümede yeralan Türkspor Mosbach 1993 e.V. Kulüp Başkanı Mehmet İlkin, Vfb Breitenbronn takımı ile ocak ayında oynayacakları kritik bir maç öncesi karşılaşmanın ertelendiğini öğrendi. İlkin, ertelemenin gerekçesini öğrenmek için Bölge Federasyonu'nu aradı. Yetkililer kendisine, "Rakip takımın 8 futbolcusu hasta ve elimizde doktor raporları mevcut" diye yanıt verdi. Ancak İlkin, gece boyunca yönetmelikleri araştırarak bir "usül hatası" olduğunu tespit etti. Yönetmeliklere göre, rakip takımın hastalık nedeniyle maçı erteletmesi imkansızdı. Sahaya çıkmadığı zaman da 3-0 hükmen yenik sayılması gerekiyordu. Nitekim, Kulüp Başkanı bu durumu Bölge Federasyonu'na bildirince, yetkililer hatayı kabul ettiler. Karşı takımın hasta futbolcular nedeniyle sahaya çıkamayacağından 3 puanın Türkspor hanesine yazılacağını belirttiler.

"MASA BAŞINDA DEĞİL SAHADA 3 PUAN..."

Ancak karar Mehmet İlkin'in içine sinmedi. Hemen kulübün diğer yöneticisi Cengiz Çelik ile görüşüp durumu izah etti. Sonuçta, iki yönetici ortak bir karar alarak, Bölge Federasyonu'nu arayıp, "Bizler 3 puanı masa başında değil, sahada kazanmak niyetindeyiz" dediler.

Türkspor Kulübü yöneticilerinin aldığı bu karar büyük yankı uyandırdı. Türkspor, Bölge Federasyonu tarafından "FairPlay Ödülü"ne değer görüldü. Belediye de kulübü Almanya genelinde verilen Yılın FairPlay Ödülü'ne aday gösterdi.

CENTİLMENLİĞİ ŞAMPİYONLUĞA TERCİH ETTİLER

Tüm bu gelişmeler olurken, ertelenen maç da oynandı. Ancak şampiyonluğa oynayan Türkspor, Vfb Breitenbronn'a 2-1 mağlup oldu. Sezon sonunda da 2 puan farkla şampiyonluğu ve üst kümeye çıkma şansını kaybetti. Oysa maçı 3-0 hükmen kazansalar, ligi 1 puan farkla şampiyon bitirecek ve üst kümeye çıkacaklardı.

VE ALMANYA FAIR PLAY ÖDÜLÜ...

Türkspor şampiyonluğu kaybetti ama, Alman futbol camiası bu centilmenliği karşılıksız bırakmadı. Alman Olimpiyat Spor Federasyonu, İçişleri Bakanlığı ve Almanya Spor Yazarları Derneği tarafından her yıl verilen "Yılın FairPlay Ödülü"nü bu yıl Türkspor kazandı. Türkspor takımı, ödülünü 5 Aralık günü Dresden'de düzenlenecek törenle alacak.