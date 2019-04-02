Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel istifa etti
02.04.2019 - 15:59 |

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel istifa etti

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, binlerce euroluk hediye saat kabul edip, federasyonda 78 bin euroluk raporlanamayan ve bilinmeyen bir gelir nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel istifa etti
ABONE OL

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Almanya futbolu dev bir krizle çalkalanıyor. Alman Bild Gazetesi’nin ortaya çıkardığı özel haber ülke futbolunda deprem etkisi yarattı.

Buna göre Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, binlerce Euro değerinde hediye saat aldığı öğrenilince görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bild’de yer alan habere göre, Başkan Grindel’in 2017 yılında UEFA’dan bir idareciden binlerce Euro değerinde hediye bir saat aldı.

Bunun yanında Grindel döneminde Federasyon gelirlerinde bilinmeyen ve raporlanmayan 78 bin euroluk bir para ortaya çıktı. Grindel aynı zamanda FIFA ve UEFA’da yönetim kurulu üyeliği de yapıyor. Almanya’da görevi başkan yardımcıları Dr. Rainer Koch ve Dr. Reinhard Rauball geçici olarak üstlenecek.

O dönem Mesut Özil konusunda kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle yıprandığını ifade eden Grindel, "Irkçılıkla suçlanan meslektaşlarım, altyapı çalışanlarımız ve DFB personeli adına çok daha üzgünüm. Bu suçlamaları kesinlikle reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber