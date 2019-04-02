Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel istifa etti

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Almanya futbolu dev bir krizle çalkalanıyor. Alman Bild Gazetesi’nin ortaya çıkardığı özel haber ülke futbolunda deprem etkisi yarattı.

Buna göre Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, binlerce Euro değerinde hediye saat aldığı öğrenilince görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bild’de yer alan habere göre, Başkan Grindel’in 2017 yılında UEFA’dan bir idareciden binlerce Euro değerinde hediye bir saat aldı.

Bunun yanında Grindel döneminde Federasyon gelirlerinde bilinmeyen ve raporlanmayan 78 bin euroluk bir para ortaya çıktı. Grindel aynı zamanda FIFA ve UEFA’da yönetim kurulu üyeliği de yapıyor. Almanya’da görevi başkan yardımcıları Dr. Rainer Koch ve Dr. Reinhard Rauball geçici olarak üstlenecek.

O dönem Mesut Özil konusunda kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle yıprandığını ifade eden Grindel, "Irkçılıkla suçlanan meslektaşlarım, altyapı çalışanlarımız ve DFB personeli adına çok daha üzgünüm. Bu suçlamaları kesinlikle reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.