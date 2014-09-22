Almanya'da Paderborn sürprizi!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 4. hafta karşılaşmaları sonunda Hannover 96'yı 2-0 mağlup eden Paderborn lider durumda bulunuyor.

Ligin yeni takımı Paderborn, Teknik Direktör Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Hannover 96'yı Elias Kachunga ve Moritz Stoppelkamp'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Stoppelkampf'ın maçın uzatma dakikalarında kendi ceza sahası önünde vurduğu şutun 83 metreden boş kaleye giderek gol olması dikkati çekti. Puanını 8'e çıkaran Paderborn, 4 hafta da mağlubiyet almayarak sürpriz bir şekilde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

DÜNYA BU GOLÜ KONUŞUYOR

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Hamburg takımıyla golsüz berabere kalarak iki puan kaybetti. Bayern Münih 8 puanla 4. sırada yer alırken, Hamburg 2 puanla 17. sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda Galatasaray'ın rakibi Borussia Dortmund, Mainz 05'e 2-0 mağlup oldu. Bu sezon ikinci mağlubiyetini alan sarı-siyahlı ekip, puan cetvelinde 6 puanla 10. sıraya geriledi.

Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Bayer Leverkusen, deplasmanda VfL Wolfsburg'a 4-1 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Borussia Mönchengladbach ile golsüz berabere kalan FC Köln'ün bu sezon 3. kez berabere kalması ve kalesinde gol görmemesi dikkati çekti.

Gol krallığı yarışında Mainz 05'li Shinji Okazaki 4 golle ilk sırada yer alırken, Okazaki'yi 3'er golle SC Padernborn'den Elias Katunga, Werder Bremen'den Franco di Santo ve Hertha Berlin'den Ronney ile Julian Schieber takip ediyor. Bundesliga'da 4. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

SC Freiburg - Hertha Berlin: 2-2

Schalke 04-Eintracht Frankfurt: 2-2

FC Augsburg-Werder Bremen: 4-2

VfB Stuttgart-Hoffenheim: 0-2

Hamburg-Bayern Münih: 0-0

SC Paderborn-Hannover 96: 2-0

Mainz 05 - Borussia Dortmund: 2-0

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen: 4-1

FC Köln - Bor. Mönchengladbach: 0-0

Puan durumu

1 SC Paderborn 4 2 2 0 7 2 5 8

2 Mainz 05 4 2 2 0 7 3 4 8

3 Hoffenheim 4 2 2 0 6 2 4 8

4 Bayern Münih 4 2 2 0 5 2 3 8

5 Bayer Leverkusen 4 2 1 1 10 9 1 7

6 Hannover 96 4 2 1 1 4 3 1 7

7 Borussia Mönchengladbach 4 1 3 0 5 2 3 6

8 FC Köln 4 1 3 0 2 0 2 6

9 FC Augsburg 4 2 0 2 7 7 0 6

10 Borussia Dortmund 4 2 0 2 6 7 -1 6

11 VfL Wolfsburg 4 1 2 1 8 6 2 5

12 Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 5 5 0 5

13 Werder Bremen 4 0 3 1 8 10 -2 3

14 SC Freiburg 4 0 2 2 3 6 -3 2

15 Hertha Berlin 4 0 2 2 7 11 -4 2

16 Schalke 04 4 0 2 2 5 9 -4 2

17 Hamburg 4 0 2 2 0 5 -5 2

18 VfB Stuttgart 4 0 1 3 1 7 -6 1

5. hafta maçları

23 Eylül Salı: Bayern Münih-Paderborn, Hoffenheim-Freiburg, Werder Bremen-Schalke 04, Eintracht Frankfurt - Mainz 05

24 Eylül Çarşamba: Borussia Dortmund - VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen-Augsburg, Borussia Mönchengladbach-Hamburg, Hannover 96-Köln, Hertha Berlin-VfL Wolfsburg.