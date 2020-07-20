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Alman spor dergisi Kicker'in okuyucularÄ± arasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi "YÄ±lÄ±n hakemi" anketinde, yÃ¼zde 43,3 oranÄ±nda oy alan Aytekin, sezonun en iyi hakemi olarak belirlendi.Â Deniz Aytekin'in, ankette ikinci sÄ±rada yer alan hakem Manuel Graefe'den yÃ¼zde 13 daha fazla oy aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â FIFA kokartÄ± bulunan Aytekin, 2019 yÄ±lÄ±nda Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafÄ±ndan "YÄ±lÄ±n hakemi" seÃ§ilmiÅŸti.