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Haberler1.Lig Haberleri Altınordu, kaleci Emirhan Emir'le profesyonel sözleşme imzaladı
23.02.2021 - 17:08 | | AA

Altınordu, kaleci Emirhan Emir'le profesyonel sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, daha önce A takım kadrosuna dahil ettiği 18 yaşındaki kaleci Emirhan Emir ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Altınordu, kaleci Emirhan Emir'le profesyonel sözleşme imzaladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Emirhan Emir için düzenlenen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Direktörü Halit Eroğlu ve ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel'in yanı sıra Emirhan'ın ailesinin de katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen baba Ayhan Emir, kendisinin ve Emirhan'ın iki ağabeyinin futbol oynadığını ancak Altınordu'daki imkanları hiçbir yerde bulamadıklarını kaydetti.

Oğlunun maçlarını izlerken büyük heyecan yaşadığını ve onun gibi yorulduğunu aktaran anne Nesibe Emir ise Emirhan'ın gelişimine katkı veren herkese teşekkür etti.

Genç kaleci Emirhan Emir, profesyonel sözleşmeye kadar geçen dönemin kendisi için zor ancak gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Profesyonellik aslında küçük bir adım. Asıl hayat mücadelesi şimdi başlıyor. Bana güvenen ve inanan başkanım, antrenörlerim, ailem ve kulüp çalışanlarımızın destekleriyle çok daha büyük adımlar atacağıma inanıyorum."

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Altınordu, kaleci Emirhan Emirle profesyonel sözleşme imzaladı

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