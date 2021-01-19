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19.01.2021 - 12:34 | | Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu'da Metehan'a tam not

TFF 1'inci Lig'in ikinci yarısında play-off mücadelesi vermeye hazırlanan Altınordu'da sol kanat Metehan Mimaroğlu, devre arası hazırlıklarında sergilediği performansla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Altınordu'da Metehan'a tam not
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Beşiktaş'tan kiralanan Oğuzhan'la yolların ayrılmasının ardından sol kanatta alternatifsiz kalan tecrübeli futbolcunun idmanlardaki istekli görüntüsü kurmayları sevindirdi. Geçen sezon 17 maçta 4 gol atan Metehan, bu sezon 14 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri sarsıp, 1 de asist yaparak alkış topladı.

Geçen sezon devre arasında Osmaniyespor'dan transfer edilen ve sezon başında sözleşmesi uzatılan Metehan'ın yaklaşık 1 yıllık süreçte kendisini geliştirdiğini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Fiziksel ve oyunsal anlamda çok daha iyi bir yere geldi. Metehan'ın performansından memnunuz. İkinci yarıda takımımıza katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu. Öte yandan altyapıdan yetişen sol kanat Polat Abay, tecrübe kazanması için Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderildi.

Altınorduda Metehana tam not

 

 

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