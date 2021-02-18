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18.02.2021 - 17:08 |

Anadolu Efes-Olympiakos maçı iddaa oranları! Heyecan misli.com'da

Euroleague’deki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, Euroleague’de verilen aranın ardından kendi sahasında Olympiakos’un karşısına çıkıyor. Siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.

Anadolu Efes-Olympiakos maçı iddaa oranları! Heyecan misli.com'da
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Euroleague’deki temsilcilerimizden olan Anadolu Efes, Euroleague’de verilen aranın ardından kendi sahasında Olympiakos’un karşısına çıkıyor. Siz de karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle yaşayabilirsiniz.
Ergin Ataman ve öğrencileri, geçen sezona göre formsuz bir başlangıç yapsalar da son 6 karşılaşmada aldıkları 5 galibiyet ile playoff potasında yine avantaj konuma gelerek 8. sıraya yerleşmeyi başardılar. Özellikle 4 Şubat tarihinde deplasmanda oynadıkları Barcelona karşılaşmasından galiibyetle ayrılmaları tüm takıma moral verirken aynı zamanda rakipleri için de halen tehlikeli bir takım olduklarını gösterdiler.
Sezon içindeki düşüşün yaralarını sarmaya devam eden Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisini de mağlup ederek playoff yarışı içinde avantan sağlamak istiyor.
Öte geçtiğimiz senelere oranla kadro kalitesinde düşüş yaşayan Olympiakos, karşılaşmalarda rtaya koyduğu enerji ve kaliteli ellerine güvenerek şu ana kadar 24 maçta 11 galibiyet almayı başardı. Play-off hattının 2 galibiyet gerisinde bulunan Olympiakos için sezonun geri kalanındaki hedef 8 takım içinde yer bulabilmek…

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Temsilcimiz Anadolu Efes, 23 maçta aldığı 13 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile ligde 8. Sırada yer alıyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes’in oynadığı 23 mücadelenin 11’inde 160 sayı barajı aşıldı.
Olympiakos ise bu sezon çıktığı 24 maçta 11 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Misli.com üyeleri, Khimki ile Anadolu Efes’in karşı karşıya geleceği zorlu maçta %19 oranında temsilcimizin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ.COM YAZARI GÖKHAN GERMAN’IN MAÇ TAHMİNİ

Anadolu Efes, lige ara verilmeden önce Barcelona'yı deplasmanda yenmişti. Ritm bulmak üzereler. Pleiss dışında eksik oyuncuları yok. Kazanırlarsa ilk 4 yolunda ilerliyor olacaklar. Olympiakos çok istikrarsız sonuçlar alıyor. Sürpriz galibiyetler ve beklenmedik yenilgiler aldılar. Yunanistan Ligi oynamadıkları için de uzun süredir maç yapmıyorlar. Bu onların ritmini etkiliyor. Papanikolau ve Aaron Harrison gibi iki önemli yıldızdan eksik olarak İstanbul'a geldiler. Efes'in en az 7 fark yapacağını düşünüyorum. Tercihim 1.

Anadolu Efes-Olympiakos maçı iddaa oranları Heyecan misli.comda

 

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