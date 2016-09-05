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05.09.2016 - 02:30 |

Anahtar orta sahada

Ay-yıldızlılar zorlu maçta orta sahayı kalabalık tutacak. Sistemini 4-5-1 olarak belirleyen Fatih Terim, Tolga Ciğerci’ye ilk 11’de forma verecek, sol kanatta Hakan Çalhanoğlu’nu görevlendirip, Volkan Şen’i yedeğe çekecek.

Anahtar orta sahada
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A Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında farklı bir oyun planıyla mücadele edecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Zagreb’te son iki günde yapılan antrenmanlarda sistemi belirlemek için yoğun çaba harcadı. Terim’in taktik ağırlıklı geçen iki çalışmada 3 farklı sistem denediği ortaya çıktı. Ay-yıldızlı hocanın 3-5-2, 4-5-1 ve 4-6-0 dizilişleri üzerinde durduğu belirlendi.

Hırvatistan’ın hem orta sahada hem de kanatlarda çok etkili bir takım olmasını göz önünde bulunduran Fatih Terim’in sistemi 4-5-1 olarak belirlediği ifade edildi. Resmi işlemleri 2 gün önce tamamlanan Tolga Ciğerci’ye 11’de forma vermeyi kararlaştıran Terim, Hakan Çalhanoğlu’nu ise sol kanatta görevlendirecek. Hakan sol kulvarda hem ofansif görevlerini yerine getirmeye çalışacak hem de Hırvatistan kaptanı Dario Srna’yı durduracak. Srna, EURO 2016 finallerinde 1-0 kazandıkları maçta sağ kanattan geliştirdiği etkili ataklarla ay-yıldızlı savunmayı çok zorlamıştı.

Fatih Terim, Rusya maçının etkisiz isimlerinden Volkan Şen’i yedek soyunduracak. Ay-yıldızlı ekibin gol umudu ise yine Cenk Tosun olacak. Şener Özbayraklı, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü ve İsmail Köybaşı’dan oluşan savunma dörtlüsü de bozulmayacak.

Terim’e kutlama

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim dün 63 yaşına girdi. Özel bir kutlama istemeyen ay-yıldızlı hocanın kamp yapılan otelde teknik heyet ve oyuncuların tebriklerini kabul ettiği öğrenildi. Bu arada Galatasaray Kulübü, twitter hesabından Terim’in doğum gününü kutladı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve oyuncular, son idman öncesinde basın ile fotoğraf çektirdi. Oyuncuların ve teknik heyetin neşeleri gözlerden kaçmazken, Terim’in de 63. yaş günü bir kez daha kutlanmış oldu.

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