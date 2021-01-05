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Haberler1.Lig Haberleri Ankara Keçiörengücü, dört futbolcuyla yollarını ayırdı
05.01.2021 - 11:22 | | AA

Ankara Keçiörengücü, dört futbolcuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Joseph Dodoo, Emre Uğur Uruç, Adewale Alabi ve Idrissa Bilali ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Ankara Keçiörengücü, dört futbolcuyla yollarını ayırdı
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Eflatun-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Joseph Dodoo, Emre Uğur Uruç, Adewale Alabi ve Idrissa Bilali ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Kendilerine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Ankara Keçiörengücü, dört futbolcuyla yollarını ayırdı

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