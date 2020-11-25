Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-Kocaelispor: 1-2

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 4. Tur'da Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼, sahasÄ±nda Kocaelisporâ€™a 2-1 maÄŸlup oldu. Bu sonuÃ§la Kocaeli temsilcisi, adÄ±nÄ± bir Ã¼st tura yazdÄ±rdÄ±.

Hakemler: Bayram BaÅŸkan xx, Selman Timur xx, Batuhan BÄ±yÄ±klÄ± xx

Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼: Muhammet Birkan Tetik xx, Dodoo xx, Ä°rfan AkgÃ¼n xx (UÄŸur Utlu dk. 57 xx), OgÃ¼n Bayrak xx (AbdÃ¼lkadir Korkut dk. 106 ?), Fatih Selimhan Solmaz xxx, Erdal Ã–ztÃ¼rk xx (Bilali dk. 58 x), Kone xx, Alabi xx, IlÄ±r Mustafa xx, Osman KeÃ§elioÄŸlu xx (Mert Kula dk. 106 ?), Cem Ekinci xx (BarÄ±ÅŸ Alper YÄ±lmaz dk. 46 x)

Yedekler: Boran GÃ¼ngÃ¶r, Emre UÄŸur UruÃ§, Bilal Budak, Bilal Budak, Cem Ekinci

Teknik DirektÃ¶r: Hamdi YÄ±lmaz

Kocaelispor: Ä°smet YumakoÄŸullarÄ± xx, Kemal Can Aydemir xx, Batuhan Er xx (Mervan Yusuf YiÄŸit dk. 71 x), YiÄŸit Canguru xx ( Semih Karadeniz dk 71 x), Murat Cem AkpÄ±nar xxx, GÃ¶khan Meral xx (ErdinÃ§ KarakaÅŸ dk. 98 x), Taha Batuhan YayÄ±kcÄ± xx, Benhur Keser xx, Ä°rfan BaÅŸaran xx (Muhammed GÃ¶nÃ¼laÃ§ar dk. 61 x), Mesut Ã–zdemir xx (YiÄŸitali Bayrak dk. 88 ?), Bahattin KÃ¶se xxx (Ramazan Ã‡evik dk. 71 x)

Yedekler: Bayram Olgun, Hakan Demirci, HaÅŸim Arda Sarman, Numan Ã‡Ã¼rÃ¼ksu

Teknik DirektÃ¶r: Erhan AltÄ±n

Goller: Bahattin KÃ¶se (dk. 45+2), Murat Cem AkpÄ±nar (dk. 97) (Kocaelispor), Fatih Selimhan Solmaz (dk. 82) (Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼)

SarÄ± Kartlar: Benhur Keser, Murat Cem AkpÄ±nar, Mervan Yusuf YiÄŸit, Ä°smet YumakoÄŸullarÄ± (Kocaelispor), Erdal Ã–ztÃ¼rk, IlÄ±r Mustafa (Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼)

Quaresma'nÄ±n Vitoria'daki ilk gÃ¼nÃ¼

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