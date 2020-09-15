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Haberler1.Lig Haberleri Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna iki takviye
15.09.2020 - 14:57 | | ANKARA (AA) -

Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna iki takviye

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, savunma oyuncusu Fatih Selimhan Solmaz ile orta sahada forma giyen Erdal Öztürk'ü transfer etti.

Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna iki takviye
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Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Afjet Afyonspor'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Fatih Selimhan Solmaz ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezonu Adana Demirspor daha sonra da kiralık olarak Fatih Karagümrük'de geçiren 24 yaşındaki orta saha Erdal Öztürk'ün de transferinin tamamlandığı kaydedildi.

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