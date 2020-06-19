Ankaragücü-Başakşehir: 1-2

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Başakşehir'in gollerini 59. dakikada Aleksic ve 73. dakikada Visca kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 12. dakikada penaltıdan Gerson Rodrigues kaydetti.

Penaltı kararı

10. dakikada Martin Skrtel'in ceza sahasında Saba Lobzhanidze'yi düşürmesinin ardından Ankaragücü penaltı atışı kazandı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 56 yaptı ve ilk sırada yer aldı. Ankaragücü'nün ise 17. sırada 24 puanı bulunuyor

İLK 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



10. dakikada Skrtel'in ceza sahası içinde Lobjanidze'ye yaptığı faul sonrası hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltı vuruşunu kullananan Rodrigues, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, filelere gitmek üzere olan meşin yuvarlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun devamında savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekibin savunmadan uzaklaştıramadığı topu Michalak önünde buldu ve ceza sahasının sol çaprazdında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE Ankaragücü net bir fırsatı değerlendiremedi.

27. dakikada Medipol Başakşehir'de Visca'nın ceza sahasının dışından sol çaprazdan çektiği sert şutta, top direğin dibinden auta gitti.

35. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine girerek ortaya çıkardığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şutunda kaleci Friedrich'in tokatladığı top direğe çarparak oyun alanına döndü.

36. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Visca, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu kurtardı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

