Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında nefes kesen karşılaşmada Ankaragücü konuk ettiği Yukatel Denizlispor'la 2-2 berabere kaldı.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın 10. dakikasında Barrow rakibine yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Yeşil-siyahlı ekip 10 kişi kalmasına rağmen 22'de Mustafa Yumlu ve 45+1'de Rodallega'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Scarione'den müthiş performans

İkinci yarıda oyuna giren Oscar Scarione müthiş bir performans sergiledi. Arjantinli yıldız 66 ve 84'te iki kez jeneriklik gollere imza atarak Başkent ekibine 1 puanı getiren isim oldu: 2-2.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 12'ye, Denizlispor ise 22'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Yukatel Denizlispor'da Barrow'un ayağıyla müdahalesinde Cebrail Karayel yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Barrow'a kırmızı kart gösterdi.

19. dakikada Sedat Ağçay'ın sağdan ortasında, Faty'nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun sağ köşe bayrağına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Mustafa Yumlu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Kitsiou, rakibinden sıyrıldıktan sonra yakın direğe doğru ortasını yaptı. Müsait durumdaki Jamaikalı futbolcu Orgill'in vuruşunda top auta gitti.

45 1. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega, ön direkte topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Pinto'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Kitsiou'nun hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, sağına gelen topu kornere çeldi.

59. dakikada Scarione'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda Stackhowiak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Kitsiou'nun önüne düştü. Yunan futbolcunun penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahasına giren Pinto, topu yerden içeriye çevirdi. Orgill'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

66. dakikada MKE Ankaragücü farkı bire indirdi. Scarione'nin, ceza sahası sol çaprazda rakiplerinden sıyrıldıktan sonra çektiği sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2.

78. dakikada Pazdan'ın hatası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın vuruşunda, top direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

84. dakikada başkent ekibi beraberliği yakaladı. Scarione'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 bitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 63 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 87 Mbamba), Murawski, Sacko (Dk. 74 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega

Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45 1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 66 ve 84 Scarione (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Murawski (Yukatel Denizlispor)