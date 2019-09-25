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25.09.2019 - 19:14 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü'nde Cebrail'in ayak bileği kırıldı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe maçında ayak bileği kırılan Cebrail'in 5-6 hafta sahalarda uzak kalacağı öğrenildi.

Ankaragücü'nde Cebrail'in ayak bileği kırıldı
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Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Sarı-lacivertlilerde Cebrail Karayel, Hector Canteros, Wilfred Moke ve Oscar Scarione, sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe maçında ayak bileği kırılan genç oyunculardan Cebrail Karayel, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Kasığında yırtık olan Canteros da 2 hafta süreyle forma giyemeyecek.

Isınma koşusuyla idmana başlayan oyuncular, daha sonra sprint çalışması gerçekleştirdi. Pas çalışmasıyla idmana devam eden futbolcular, sonrasında ise ortada top kapmaca oynadı.

Antrenmanın sonunda ise tam saha maç yapıldı. Teknik direktör Diyadin, sık sık maçı durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.

MKE Ankaragücü, derbinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

 
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