Antalya'da Berrettini'ye Bublik engeli

TÃ¼rkiye Tenis Federasyonunun dÃ¼zenlediÄŸi, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi TurnuvasÄ± olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Antalya AÃ§Ä±k'ta, teklerde David Goffin, Alex De Minaur, Alexander Bublik ve Jeremy Chardy yarÄ± finale yÃ¼kseldi.

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Limak Arcadia Sport Resort Otel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen organizasyonun Ã§eyrek final maÃ§Ä±nda, 2 numaralÄ± seri baÅŸÄ±, BelÃ§ikalÄ± David Goffin, Ä°talyan raket Stefano Travaglia'yÄ± 6-3, 6-2'lik setlerle eledi.Â

DÃ¼nya klasmanÄ±nÄ±n 16. basamaÄŸÄ±ndaki Goffin, GÃ¼rcÃ¼ tenisÃ§i Nikoloz BasilaÅŸvili'yi 6-2, 6-4â€™lÃ¼k setlerle saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakan 21 yaÅŸÄ±ndaki Alex De Minaur ile yarÄ± finalde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Antalya AÃ§Ä±k serÃ¼veninde set kaybÄ± yaÅŸamadan yarÄ± finale kadar ilerleyen turnuvanÄ±n 4 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Minaur, BelÃ§ikalÄ± raket Goffin ile 2019 yÄ±lÄ±nda Ä°spanya'da Davis Cup finallerinde karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ ve maÃ§ Minaur'un Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Goffin ile oynayacaÄŸÄ± yarÄ± final maÃ§Ä± hakkÄ±nda gelen sorularÄ± yanÄ±tlayan Minaur, "Elbette zor bir maÃ§ olacak. O gÃ¼Ã§lÃ¼ bir rakip aslÄ±nda benzer bir tarzÄ±mÄ±z var, o bu zeminde oldukÃ§a gÃ¼Ã§lÃ¼ bir oyuncu." dedi.Â

Berrettini'ye Bublik engeli

TurnuvanÄ±n 1 numaralÄ± seri baÅŸÄ±, dÃ¼nya 10 numarasÄ± Matteo Berrettini set kaybÄ± yaÅŸamadan geldiÄŸi Ã§eyrek finalde, Kazak raket Alexander Bublik'e 1 saat 31 dakikada 7-6, 6-4 yenilmekten kurtulamadÄ±.Â

Antalya AÃ§Ä±k'ta Berrettini galibiyeti ile yarÄ± finale ulaÅŸarak kariyerinin en bÃ¼yÃ¼k galibiyetlerinden birini alan Bublik, ilk sette 5-3, tie-break'de ise 3-1 geriden geldiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada 12 ace yaparken, 6 servis kÄ±rma puanÄ±nÄ±n 5 tanesini kurtarmayÄ± baÅŸardÄ±.Â

Ä°talyan Berrettini ise ikinci setin 5. oyununda servisini kÄ±rdÄ±rdÄ± ve Antalya'ya Ã§eyrek finalde veda etti. DÃ¼nya 72 numarasÄ± Jeremy Chardy ikinci turunda, turnuvanÄ±n 2 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Fabio Fognini'yi elediÄŸi Antalya AÃ§Ä±kâ€™ta, 5 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Jan-Lennard Struff'Ä± da 2 saat 36 dakika sonunda 4-6, 6-2, 7-6 yenerek adÄ±nÄ± son dÃ¶rde yazdÄ±rdÄ±. 2018'den bu yana ATP dÃ¼zeyindeki ilk yarÄ± finaline yÃ¼kselen Chardy, yarÄ± finalde kozlarÄ±nÄ± Alexander Bublik ile paylaÅŸacak.

Ã‡iftlerde ÅŸampiyon belli oluyorÂ

Antalya AÃ§Ä±k'ta Ã§iftler ana tablosunda ise Nikola Mektic/Mate Pavic-Salvatore Caruso/Andrea Vavassori ile Ivan Dodig/Filip Polasek-Jeremy Chardy/Fabrice Martin yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynandÄ±.Â

TurnuvanÄ±n 1 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Mektic/Pavic tandemi 45 dakika sonunda Ä°talyan Caruso/Vavassori ikilisini 6-1, 6-1 ile rahat geÃ§erek, iki setle finale uzandÄ±. TurnuvanÄ±n 2 numaralÄ± Dodig/Polasek Ã§ifti ise 3 numaralÄ± seri baÅŸÄ± Chardy/Martin ikilisini 6-3, 6-1 ile geÃ§erek adlarÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.Â

2018 yÄ±lÄ±nda Ã§iftlerde dÃ¼nya 1 numarasÄ±na kadar yÃ¼kselen ve kariyerinde 17 Ã§iftler ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Pavic, partneri Nikola Mektic ile ortaklÄ±klarÄ±nÄ±n ilk finalini Antalya'da oynamaya hak kazanÄ±rken Ivan Dodig/Filip Polasek Ã§ifti ise beraber Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸampiyonluklarÄ±na hedefliyor.Â

Antalya AÃ§Ä±k'ta yarÄ±n program tekler yarÄ± final maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak, Ã§iftlerde ise kupa, iki tekler maÃ§Ä±ndan sonra gerÃ§ekleÅŸecek Mektic/Pavic-Dodig/Polasek karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± sonunda sahibini bulacak.