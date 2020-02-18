‘Antalya’da festival yaşanacak’

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.1 kategorisinde bulunan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılımıyla 20-23 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Proje direktörü Haluk Özsevim, organizasyon vasıtasıyla kenti bisiklet turizmi için önemli bir nokta yapmak istediklerini belirtti.

İlk iki sene başarılı organizasyonlara imza attıklarını aktaran Özsevim, “Birinci gün Antalya Yat Limanı’ndan başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’nda bitecek. İkinci gün efsane bir etap var. Kemer’den başlayacağız. Takımlar Olympos’ta inanılmaz bir tırmanma yapacaklar ve yine Cumhuriyet Meydanı’na gelecekler. Üçüncü gün Aspendos-Termessos etabı var. Dördüncü gün ise Side ve Manavgat’tan Antalya’ya finiş yapılacak” ifadelerini kullandı.

Tüm Antalyalıları organizasyona davet eden Özsevim, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz bisikletseverlere ve Antalyalılar’a bir festival yaşatacağız. Özellikle pazar günü yapılacak farkındalık sürüşüne bütün Antalyalıları bekliyoruz.”