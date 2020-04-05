Antalyaspor Tamer Tuna ile yükselişe geçti

Teknik Direktör Tamer Tuna, takımın başına geçmeden önce Süper Lig'de alt sıralarda bulunan Antalyaspor, genç teknik adamın takımın başına geçmesiyle orta sıralara kadar yükseldi. Fraport TAV Antalyaspor, sezona Bülent Korkmaz ile başladı. Korkmaz, 11 hafta takımın başında kalırken, bu süre içerisinde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu sonuçların ardından yönetim Korkmaz ile yolları ayırdı. Daha sonra takımın başına getirtilen Stjepan Tomas, 6 maçta galibiyet yüzü görmezken, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile takımdan gönderildi. Antalyaspor yönetimi 18. haftada takımın başına 43 yaşındaki Tamer Tuna'yı getirdi. Akdeniz ekibi, Tamer Tuna yönetiminde oynadığı 9 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Tuna'nın ekbi 18. hafta iç sahada oynanan Göztepte maçındaki 3-0'lık yenilgiden sonra 4 galibiyet ve 4 de beraberlik aldı.

İÇ SAHADA 3 GALİBİYET

Fraport TAV Antalyaspor iç sahada oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Kırmızı beyazlılar rakip takımlara 16 gol atma başarısı görürken, kalesinde ise 24 gole engel olamadı. Antalyaspor, iç sahada en farklı yenilgisini ise Gençlerbirliği karşısında yaşadı. Akdeniz ekibi bu maçta kalesinde 6 gol gördü.

DIŞ SAHADA 4 GALİBİYET

Antalyaspor dış sahada oynadığı 13 maçta ise, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Deplasmanda rakiplerine 13 gol atmayı başaran Akrepler, kalesinde ise 19 gole engel olamadı. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 5-0 yenilerek en farklı dış saha yenilgisini almış oldu.

İLK YARILARI GENELDE BERABERE TAMAMLADI

Akdeniz ekibi 26 hafta sonunda maçın ilk yarılarında 6 maçı önde tamamlarken, 11 maçı berabere, 9 maçı da geride tamamladı. İç sahada oynadığı 13 maçın 2'sini önde, 4'ünü berabere, 7'sini ise geride bitirdi. Akreplerin, deplasmanda oynadığı 13 maçtaki ilk yarı istatistiklerinde ise 4 maçta önde, 7 maçı berabere ve 2 maçı geride tamamladı.

EN ÇOK GOL DAKİKALARI 76-90

Fraport TAV Antalyaspor, oynadığı 26 maçta, mücadelenin son 15 dakikasında gollerini buluyor. Akdeniz temsilcisi 76-90. dakikalarda 9 gol bulurken, en az golü ise 61-75. dakikalarda kaydetti. Kırmızı beyazlılar 46-60. dakikalarda rakip takımlara 7 gol atma başarısı gösterirken, diğer gol dağılımları ise 1-15 dakikalarda 3 gol, 16-30. dakikalarda 5 gol, 31-45. dakikalarda 3 gol şeklinde oldu.

EN ÇOK 2-2'LİK SONUÇLAR ALDI

Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda sahadan en çok 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Kırmızı beyazlılar 5 maçta 2-2'lik sonuç alırken, 4'er maçta 1-0 ve 3-0'lık skorlar aldı. 3 kez sahadan 2-1'lik skorla ayrılan Akrepler, 2'şer kez ise 0-0, 1-1, 2-0 ve 3-1'lik skorlar elde etti. Antalyaspor, 1'er kez de sahadan 5-0 ve 6-0'lık sonuçlarla sahadan ayrıldı.

Antalyaspor, çalışmalarını telekonferansla ve bireysel olarak sürdürmeye devam ediyor.