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HaberlerAntalyaspor Haberleri Antalyasporlu Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü
16.02.2021 - 15:10 | | AA

Antalyasporlu Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü

Fraport TAV Antalyaspor'un Jamaikalı forvet oyuncusu Dever Orgill, sezonun ilk golünü kaydettiği ve 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçında kendi kalesine de gol attığı için sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşadı.

Antalyasporlu Orgill'in bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü
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Bu sezon kırmızı-beyazlı formayla 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 maça çıkan Orgill, sezonun ilk golünü, Süper Lig'in 25. haftasında dün Antalya'da oynanan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

Karşılaşmanın 6. dakikasında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, 6 dakika sonra gelişen bir pozisyonda ters kafa vuruşuyla kendi kalesine de gol attı.

Mücadele, Orgill'in golleriyle 1-1 sona erdi.

Dever Orgill, sezonun ilk golünü kaydetmenin mutluluğuyla kendi kalesine gol atmanın üzüntüsünü bir arada yaşadı.

Öte yandan, Fraport TAV Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçının ardından ligdeki puanını 32'ye yükselterek 9. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini (6 beraberlik ve 3 galibiyet) 9 maça çıkaran Akdeniz ekibi, 26. haftada 21 Şubat Pazar günü konuk olacağı Gaziantep'e karşı da kaybetmeyerek, seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

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Antalyasporlu Orgillin bu sezon yaşadığı ilk gol sevinci kısa sürdü

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