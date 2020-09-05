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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal, Dani Ceballos'u bir sezonluğuna daha kiraladı
05.09.2020 - 11:11 | | AA

Arsenal, Dani Ceballos'u bir sezonluğuna daha kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu Dani Ceballos'u bir sezon daha kiraladığını duyurdu.

Arsenal, Dani Ceballos'u bir sezonluğuna daha kiraladı
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Arsenal'den yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ceballos'un bu sezon da kiralık olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.

Geçen sezon Arsenal formasıyla iyi bir performans gösteren orta saha oyuncusu Dani Ceballos, 37 karşılaşmada forma giyerek takımın önemli bir parçası olmuştu.

Ceballos, İspanya Milli Takımı'nda ise 9 maçta görev aldı.

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Arsenal, Dani Ceballosu bir sezonluğuna daha kiraladı

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