Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Arsenal, Elneny için kararını verdi!
23.03.2020 - 16:57 |

Arsenal, Elneny için kararını verdi!

Arsenal'de menajer Arteta'nın Mohamed Elneny'i kadroda düşünmediği iddia edildi.

Arsenal, Elneny için kararını verdi!

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için transfer iddiası ortaya atıldı. Arsenal'de menjaer Mikel Arteta, gelecek sezonun kadrosu için 5 futbolcuyu gözden çıkardığı ve takımdan gönderebileceğini belirtti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta 5 futbolcunun biletini kesti. Arteta'nın aralarında Mohamed Elneny'nin de yer aldığı 5 kişilik oyuncu grubunu idarecilere bildirdiği ve gelecek sezon bu isimleri kadroda düşünmediğini belirttiği vurgulandı. Arta'nın belirlediği isimler arasında Mohamed Elneny, Mustafi, Kolasinac, Mkhitaryan ve Sokratis yer alıyor.

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Mohamed Elneny, bu sezon 28 resmi maçta froma giydi ve 2 asist yaptı.

Arsenal, Elneny için kararını verdi

    Fernand Coulibaly, Skorer aracılığıyla seslendi: Evde kal
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

    Trabzonspor'dan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

    Luigi Datome: Sonuçları bekliyoruz

    Luigi Datome: Sonuçları bekliyoruz

    Sarıca'dan liglerin başlangıç tarihine dair açıklama

    Sarıca'dan liglerin başlangıç tarihine dair açıklama

    Merve Tuncel'den koronavirüse karşı hijyen uyarısı

    Merve Tuncel'den koronavirüse karşı hijyen uyarısı

    Sıradaki Haber