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24.12.2019 - 15:18 |

Arturo Mina'nın oğlu komadan çıktı

BtcTürk Yeni Malatyaspor'da evinin 2. katından düşerek yaralanan Arturo Mina'nın oğlu Darius komadan çıktı.

Arturo Mina'nın oğlu komadan çıktı
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Arturo Mina'ya müjdeli haber geldi... Geçtiğimiz hafta evinin ikinci katından düşerek yaralanan ve bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Yeni Malatyasporlu Mina'nın oğlu Darius, komadan çıktı.

Haber duyulunca tüm Türkiye’nin tek yürek olup iyileşmesi için dua ettiği minik Darius’un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığı ifade edildi.

Yoğun bakımdaki tedavisine devam edileceği açıklanan Dairus'un, önümüzdeki günlerde de ameliyata alınacağı belirtildi. Kafa tasında çatlaklar oluşan Darius’un ameliyat için beyninde oluşan ödemlerin dağılmasının beklendiği ifade edildi.
15 Aralık’tan beri oğlunun tedavisi için Ekvador’da bulunan Mina’nın 5 Ocak’taki Antalya kampına katılacağı öğrenildi. 20 gün takımından uzak kalacak Mina’nın hastanenin dışındaki vakitlerde özel antrenmanlar yaptığı öğrenildi.

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Arturo Minanın oğlu komadan çıktı

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