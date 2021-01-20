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20.01.2021 - 15:12 |

Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1-2

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1-2
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Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

16:00'da başlayan mücadelenin 53. dakikasında Zeki Yavru Yeni Malatya'yı 1-0 öne geçirdi. 77. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle Malatya farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada Hatayi Boupendza ile gol bulsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Malatya ekibi oldu.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 27'ye yükseltirken, Hatayspor 31 puanda kaldı.

Atakaş Hatayspor - Yeni Malatyaspor: 1-2

İLK 11'LER:

Atakaş Hatayspor: Akın, Sackey, Pablo Santos, Mesut, Popov, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Hafez, Youssouf, Chebake, Zeki, Kubilay, Adem

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun tedavisi sürüyor

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan Semih Kaya, Moryke Fofana, Benjamin Tetteh ve Olcay Şahan'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili son durumu paylaştı. 

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Semih Kaya ve Moryke Fofana ile ilgili bilgi veren Ayaz, "Çaykur Rizespor maçında arka adalelerinden sakatlanan Semih ve Fofana'nın acil tedavilerine başlanmıştır. Yapılan ilk kontrollere göre her iki futbolcumuz da Hatayspor müsabakası kadrosunda yer almayacaktır. Sakatlıklarının ne kadar süreceği ise yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacaktır. Olcay ve Tetteh'in tedavileri olumlu ve iyi bir şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

 

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