04.03.2018 - 17:55 |
Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sıkıntılı durumda bulunan Atiker Konyaspor'a bir darbe de Evkur Yeni Malatyaspor'dan geldi...
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında alt sıralardan kurtulmak isteyen Atiker Konyaspor kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 boyun eğdi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada, konuk ekibe 3 puanı getiren golü 87. dakikada Boutaib kaydetti.
Tehlike çanları Konyaspor için çalıyor
Golün ardından yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını ıslıkla protesto etti. Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor puanını 34'e yükseltirken, Konyaspor 21 puanda tehlike çemberinin içinde kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan ortasında, ceza sahası içerisinde yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
15. dakikada Ferhat Öztorun'un sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ali Turan, kafayı vurduğu meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
23. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Aytaç Kara'nın ceza sahasına ortasında savunmadan seken topu ceza yayı önünde bulan Pereira'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla top direğin yanından auta çıktı.
Atiker Konyaspor: 0 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1
57. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
84. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında Gilberto'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
87. dakikada konuk ekip golü buldu. Mina'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Boutaib'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Orkan Çınar), Moke (Dk. 46 Fofana), Bourabia, Milosevic, Eto'o (Dk. 63 Volkan Şen), Jahovic
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Sadık Çiftpınar, Mina, Doria, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 90 Berk Yıldız), Azubuike, Pereira (Dk. 77 Gilberto), Aytaç Kara, Adem Büyük (Dk. 60 Diallo), Boutaib
Gol: Dk. 87 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Azubuike, Dk. 90+1 Doria (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Ali Turan, Dk. 85 Bourabia (Atiker Konyaspor)