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08.03.2017 - 12:39 | | DHA

Atiker Konyaspor'da Barry Douglas 3 hafta yok...

Atiker Konyaspor, bu hafta pazar günü kendi sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için hazırlık çalışmalarını sürdüyor.

Atiker Konyaspor'da Barry Douglas 3 hafta yok...
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Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde gerçekleşen antrenmana sakatlığının tedavisine başlanılan Barry Douglas katılmadı. Koşu ve saha etrafına kurulan parkurda yapılan istasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve top kapma çalışması yaptı.

DOUGLAS 3 HAFTA YOK

Adanaspor maçında sakatlanan Barry Douglas'ın sağ arka adalesinde 1 yırtık tespit edildiği ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yine aynı maçta sakatlanan Ömer Ali Şahiner'in ise sol eli tarak kemğindeki kırıklar nedeniyle alçıya alınırken, sağ eli başparmağı ise atele alındı. Antrenmana katılan Ömer Ali Şahiner'i ise bu hafta oynayabileceği belirtildi.

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