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06.03.2017 - 16:16 | | İHA

Atiker Konyasporlu Ömer Ali'nin kırılan eli alçıya alındı

Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner'in kırılan sol eli alçıya alındı.

Atiker Konyasporlu Ömer Ali'nin kırılan eli alçıya alındı
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Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, takımının dün deplasmanda oynadığı ve tek golle kazandığı Adanaspor maçında elinden sakatlandı.

90 dakika forma giyerek maçı tamamlayan oyuncu elindeki ağrının artması üzerine Medicana Konya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Ortopedi ve Travmatoloji servisinde yapılan kontrolde oyuncunun sol el tarak kemiğinin kırık olduğu tespit edildi.

Yrd. Doç. Dr. Harun Kütahya tarafından eli alçıya alınan oyuncunun sağ el baş parmağı da incinmeden dolayı sarıldı. Gelecek hafta tekrar kontrolden geçecek oyuncunun sol elinin en az 1 ay alçıda kalabileceği öğrenildi.

Atiker Konyasporlu Ömer Alinin kırılan eli alçıya alındı

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