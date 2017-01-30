Atlanta Hawks, dört uzatma sonunda New York Knicks'i devirdi

Atlanta Hawks dört uzatmaya giden ve dört saat süren uzun gecede New York Knicks'i 142-139 mağlup etti. Hawks'ta Paul Millsap 60, Knicks'te Brandon Jennings 53 dakika oyunda kaldı.

New York 66 yıl sonra...

New York Knicks 23 Ocak 1951'de Rochester'e 102-93 yenildikleri maçtan 66 yıl sonra ilk kez dört uzatmalı maç oynadı. Atlanta Hawks ise 25 Mart 2012'de Utah'la dört uzatmaya gitmiş, 139-133 kazanmıştı.

127 Ribaund

Karşılaşmada Atlanta Hawks 64, New York Knicks 63 ribaund aldı, Atlanta 32, New York 36 asist üretti.

Paul Millsap'tan 60 dakikada 37 sayı

Atlanta Hawks'ta 60 dakika sahada kalan Paul Millsap 37 sayı ile sezonun en yüksek skoruna ulaştı, 19 ribaund, 7 asistle triple double'a yaklaştı. Dwight Howard 19 sayı, 13 ribaund 6 top kaybı, Kent Bazemore 24 sayı (4/5 üçlük) 9 ribaund, Dennis Schröder 19 sayı (0/9 üçlük) 8 asist 5 ribaundla oynadı.

Carmelo Anthony 45 sayı

New York tarafında Carmelo Anthony 45 sayı (bu sezon en fazla sayısı) 6 ribaund 4 asist, Brandon Jennings 18 sayı (4/8 üçlük) 11 asist 3 ribaund, Courtney Lee 17 sayı 9 ribaund 2 asist, Justin Holiday 15 sayı (5/13 üçlük) 9 ribaundla mücadele etti. Kristaps Porzingis normal sürenin son iki dakikası içinde faul hakkını doldurup maçı 15 sayıyla tamamladı.

Yıldızların düellosunda kazanan James

LeBron James'in formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Russell Westbrook'un takımı Oklahoma City Thunder'ı 107-91 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta James 25 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 29 sayı, 10 asist ve Tristan Thompson 19 sayı, 12 ribaunt, 4 top çalma, 4 blokla "double double" imza attı.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook 20 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle bu sezon 24'üncü, kariyerinin 61'inci "triple double" performansını sergiledi.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-New York Knicks: 142-139 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 107-91

Indiana Pacers-Houston Rockets: 120-101

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 94-107

Toronto Raptors-Orlando Magic: 113-114

Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 121-108

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 101-105