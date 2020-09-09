Futbolumuzun önemli bir sorunu var: Adsızlık.Süper Lig’in “isim sponsoru” henüz belli değil. Ona bağlı olarak sezonun adı da konamıyor.

TFF Başkan Nihat Özdemir dün Ankara’daydı. Akşam İstanbul’a dönmüş olabilir. Nefes alacak vakti yok.

Çocuğa (!) isim bulmak zorunda. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Spor -Toto teşkilatıyla isim sponsorluğu için masaya oturdu.İş sadece orada bitmiyor… 21 takımlı, 420 maçlık büyüyen maraton, isim sponsorunun en az 42 hafta gündemde kalmasına yardımcı olacak. Farkındalığı ve tanınırlığı artıracak. O nedenle Başkan, elindeki ürünü pazarlama gayreti içinde. Pazarlamanın İstanbul merkezinde de Digitürk ya da beIN Sports var… Spor Toto’dan başka markalar da olabilir.İki büyük markadan da günün koşullarına uygun, gelir kalemini yükselten bir “destek” bekleniyor. Sanırım şöyle bir anlaşma söz konusu: Önce beIN Sports, Süper Lig’in yayıncısı olarak TFF’den elde ettiği isim hakkını başka bir kuruma devredecek. Bu devirin de bir bedeli var: Yaklaşık olarak 80-100 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Piyasa koşulları ve kurumların finansal gücü belirleyici olacak. Şimdilik Spor-Toto favori görünüyor. Devlet Baba yani… Eli açıktır, bilirsiniz. Bu pazarlığı en çok merak eden kim? Mehmet Sepil… Kulüpler Birliği Başkanı… Tüm başkanlar adına adeta uykusuz nöbet tutuyor. İsim babasından gelecek para, doğrudan onları ilgilendiriyor.İsim babalığı hiç de kolay değil. O yüzden Cuma günü ilk düdük çalınıp santrada ilk vuruş yapılana kadar, belki sonrasında da, beklemek gerekiyor.Yeni sezonun adı ne?Süper Lig’in adı konmayınca, sezon da şimdilik, isimsiz başlayacak gibi görünüyor.

TFF’nin “2020-21 sezonuna isim koymama” kararı yok. Gecikmeden dolayı böyle bir algı oluşmuş durumda. Öncelik Süper Lig’in adına veriliyor. Sezonun adanacağı isimler konusunda anlamlı, saygı duyulacak öneriler gündeme geldi.Örneğin Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, korona virüsten ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu önerdi. Koronadan ölen tüm sağlık çalışanlarının toplam sayısı 66… Merhum Taşçıoğlu özelinde onlara saygı adına böyle bir isimlendirme yapılabilir. Ya da “Sağlıkçılar Sezonu” diyerek daha sembolik bir ad konulabilir.Öte yandan Kasımpaşa kulübü de en azından bir “fair play” örneği oluşturacak Adnan Süvari adını önerdi. Adı Göztepe ve Milli Takım’la özdeşleşmiş merhum teknik adamı genç kuşaklar, bilmeyebilir, hatırlamayabilir. Zaten sezona ad koymanın bir amacı da böyle isimleri bir kez daha yad etmek, onlara saygı örneği sergilemek değil midir?Kişisel olarak sezona verilecek isim konusunda bir öneride bulunmuyorum. Hangisi olursa olsun… Saygıyla karşılarım.Yeter ki Süper Lig sponsoruyla.. Yeni sezon da adıyla doğsun! Sağlıkla büyüsün, düzgün yürüsün!

SÜPER LİG SEZONLARI KİMLERE ADANDI?

2014-15 Süleyman SEBA

2015-16 Hasan DOĞAN

2016-17 Turgay ŞEREN

2017-18 İlhan CAVCAV

2018-19 Lefter KÜÇÜKANDONYADİS

2019-20 Cemil USTA

2020-21 ?

Yoksa, Beşiktaş Terim’ini mi buldu?

Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde sadece o muhteşem sol ayağıyla değil, başka bir özelliğiyle de hayranlığımı kazanmış oyuncuydu. Asla yalan söylemezdi. İnsanlar üzülmesin diye nezaketen susmaz, ille de doğru bildiği ve inandığı şeyleri söylerdi. Pazartesi günü Nevzat Demir tesislerindeki basın toplantısını izledim… Sergen Hoca hiç değişmemiş. İnsanları memnun etmek için pembe mesajlar vermiyor. Gerçekleri konuşuyor. Tavrı da açık ve net. Ona bakınca Beşiktaş’ta ocaktan yetişme antrenörler arasında Sergen Yalçın’ın özel bir yere sahip olacağını düşündüm. Koşullar çok farklı ama Beşiktaş belki de Fatih Terim’ini buldu. Şu farkla ki Fatih Hoca ateşten gömlek giydi. Sergen Yalçın resmen ateşin içine atladı. Bakalım, bu yangından nasıl çıkacak? Futbolu biliyor, oyuncularından saygı görüyor, vizyonu var. En önemli rakibi parasızlık. Peki aşabilir mi? Merak ve umutla bekliyoruz.

Hey koca lig!

Cuma günü başlayacak Süper Lig’de 420 maç oynanacak… Geçen yıl oynanan 306 maçta 875 gol atıldı… Maç başına 2.85 gol… Bu oranlarla bakacak olursak 21 takımlı ligde oynanacak 420 maçta 1.197 gol atılabilir. 385 sarı, 98 kırmızı kart göstermiş hakemler. Maç başına 1.25 sarı, 0.32 kırmızı. Aynı oranlarla yeni ligde 525 sarı, 134 kırmızı kart görebiliriz. Geçen yıl 115 penaltı golü atılmıştı. Bu sezon 155 penaltı golü atılırsa şaşmayalım.Şampiyon adayı takımlara da şimdiden söylemiş olalım: En az 81 puan toplamaları gerekiyor. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi: Maç başına 2’den biraz fazla!Alkışlarımız hazır, ekran başında heyecanla bekliyoruz. Başarılar diliyoruz.