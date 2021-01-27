Bulut’un Mesut’la imtihanı

Fenerbahçe’de Mesut Özil’i oynatıp ondan azami faydayı sağlayacak ilk yetkili ve sorumlu Erol Bulut’tur. Erol Bulut, antrenörlük kariyerine Başakşehir’de başladı. 2014’den 2017’ye kadar 3,5 yıl Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak çalıştı.Abdullah Avcı hocamız, Erol Bulut’un antrenman uygulamaları, fizik, teknik ve taktik bilgisi, dirayeti ve iradesiyle iyi bir yol aldığını söyledi. Malatyaspor ve Alanyaspor’da başarısıyla kendini kabul ettirdiğini anlattı. Erol Hoca’nın Fenerbahçe’ye gelişi peri masalı değil. Kendi adıma savunmayı öne alan disiplin futbolunu oynattığını düşünüyorum. İzlediğim Erol Bulut’un iletişim konusunda eksikleri var. Kısacık, ayrıntıdan ve felsefeden uzak yanıtlar veriyor. Tartışmalar ve eleştiriler konusunda saygılı. Tezini ortaya koyamayan, kendi anlayışını ve hedeflerini kamuoyuna aktaramayan sınırlı konuşmalar yapan bir futbol adamı. Yine de genç meslektaşlarımla olabildiğince açık konuştuğunu, onlara sohbet olanağı verdiğini de söylemeliyim.Erol Bulut, kariyerinin önemli bir sürecine girdi. Fenerbahçe’de şampiyonluk mücadelesi verirken, elindeki kadro yeterli, derin ve geniş! O güzel pastanın kremasına nihayet “organik” bir çilek de kondu: Mesut Özil.Erol Bulut, Mesut Özil’den nasıl yararlanacak? Fenerbahçe’de zurnanın “zırt” dediği yer burasıdır.Mesut Özil’in kariyerinde üç önemli hoca var: Jose Mourinho, Arsene Wenger ve Joachim Löw… Erol Bulut, Fenerbahçe (1998-99) ve Adanaspor (2001 / birkaç hafta) Löw’le çalıştı. Löw’ün çok iyi bir çalıştırıcı ve anlayışlı, iyi bir insan olduğunu söylüyor. Mesut Özil de aynı şeyleri söyleyebilir. Ama unutmayalım: Özil, Alman Milli Takımı’nı bıraktığında Löw’le üçüncü Dünya Kupası’nda bir aradaydı. Kuşkusuz Löw’den daha fazla “feyz” almıştır.Jose Mourinho’ya gelince…

Real Madrid’de iki sezon birlikteydiler. Sahadaki Mesut, Mourinho’nun gözdesiydi. Hamit Altıntop ve Nuri Şahin’le birlikte dürüst ve açık sohbetleri vardı. Dördünün iletişimi devam ediyor, konuşuyorlar. Real Madrid, Mesut’u bir anda Arsenal’e satıverdi. Göz kamaştıran bu transfer (47 milyon Euro) bu defa büyük futbol filozofu Arsen Wenger’le Mesut’u buluşturdu. Güzel sezonlar geçirdiler. Arsene Wenger, Mesut’un Fenerbahçe’ye gelişini “2021 Ocak transferinin en büyük yıldızı” olarak değerlendiriyor.Şimdiii… Mesut Özil, Fenerbahçe’de yepyeni bir antrenör kişiliğiyle, Erol Bulut’la karşılaşacak. Birlikte çalışmaları, hoca-oyuncu ilişkisini sağlıklı biçimde sürdürmeleri o kadar kolay değil. İki taraf da birbirine saygı duymalı. Empati yapmalı. Erol Hoca ile Mesut iyi bir iletişim oluşturabilirler. Sanırım Almanca konuşarak anlaşacaklar. Mesut’tan Erol Hoca’nın otoritesine saygı duyması beklenir.Erol Bulut, Mesut Özil’i oynatmak, onun takım içindeki liderliğini oluşturmak konusunda hayatının en büyük sınavını verecektir. Artık tüm eleştiriler, ikisine odaklanarak dile getirilecektir.Umarım, bu sınavdan ikisi de geçer!

Soru: Mario Gomez, uzun aradan sonra 2016’da Beşiktaş’la şampiyonluk kazandıktan sonra Alman Milli Takımı’na dönüp Avrupa Şampiyonası’na katıldı. Şimdi iki ülkenin ılıman ikliminde Mesut da aynı dönüşü yapabilir mi?

Hamit ALTINTOP: Sanmıyorum. Löw Mesut’u zaten 2018 Dünya Kupası’nda oynattı. Mesut Alman Milli Takımı’nı bırakacağını daha önce açıklamıştı.

Futbolun atletizme borcu var

Atatürk Olimpiyat Stadı

Aynen başlıktaki gibi… 29 Mayıs 2021’de UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da, göz bebeğimiz Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu stadı devralıp, Wembley gibi, ulusal futbol stadına dönüştürüyor.Olimpiyat Oyunları adaylık sürecinde iddiamızın somut örneği olarak yüz milyon Euro’dan fazla harcayıp inşa ettiğimiz güzelim stat, artık “olimpik” özelliğini kaybetti. 400 metrelik modern sentetik pist, greyder ve kepçelerle traşlandı, kazıldı, yok edildi. Ön sıralardaki seyircilerin reklam panolarıyla engellenmeden maçı seyretmeleri için 80 santimetrelik bir hendek açıldı. Maçın oynanacağı saha tam da bu hendeğin ortasında eskisi gibi normal seviyesinde seyir ve görüşlere hazır.Daha kolay anlatımla futbol sahasını tersine kapanmış bir tabak gibi düşünebilirsiniz.TFF Başkanı Nihat Özdemir, stadı dönüştürmenin mutluluğuyla her güne “aşı duası”yla başlıyor.İşte Başkan’ın sözleri: “Şu pandemi günlerinde inşallah aşı kampanyaları tüm dünyada, Avrupa’da ve yurdumuzda başarılı sonuç verir, antikor oluşur ve İstanbul finalinde 72 bin seyirciyle maçı oynatırız. Bu maç oynanırsa, İstanbul’da hayat canlanır. Ekonomi sıçrar. 200 milyon Euro’dan fazla bir para konuk taraftarların eğlencesiyle otellerimize, garsonlarımıza, şoförlerimize ve esnafımıza kalır. Her gün dua ediyorum. Türkiye Mart’a kadar pandemiyi gerilettiği takdirde, o coşkulu taraftarlarımız da tribünlere dönebilir. Devletin bu süreci hızlandıracağına inanıyorum.”“-İyi ama, stadın pistlerini de yediniz…”“-O stadı alalım, gerekirse atletizm pistini de yeniden yaparız. Neden olmasın?”“-Söz mü Başkan?”“-TFF adına söz. Unutmayın bizden önce devletimiz var. İnanıyoruz ki, Spor Bakanlığımız da gereken neyse, ihtiyaç neyse yapacak ve yardımcı olacaktır.”Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bugün Süper Kupa finali var. Birlikte seyredeceğiz. Gerçeği göreceğiz.Bunları niye yazdım? Türkiye Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 1 milyon Euroluk yatırımla (IAAF/Class 1 Sertifika) pisti yenileyip pekala bir Dünya Atletizm Şampiyonası düzenleyebilir. Futbola selam, destek, katkı tamam da…Atletizm rüyalarımızı kabusa çevirmeyin. Lütfen yani!

Pandemik çağrı: Sağlığımıza iyi bakalım. ŞAŞI değil, AŞI OLALIM!