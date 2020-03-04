Süper Lig’de sezon sonu yaklaşırken, ya da atçılık deyimiyle yazalım takımlar “son düzlüğe” girerken şampiyonlukla ilgili geleneksel sorular yine ısıtıyor muhabbeti:

“Abi, bu sene bizi şampiyon yaparlar mı?”

Şampiyonluğun sanki bir atama, bir terfi kararı olduğuna öylesine inanmış ki futbol camiası, sormadan edemiyor.

Sahadaki oyun umurlarında değil... Oynayarak ya da izleyerek zevk almıyorlar. Kendilerini ait hissettikleri kulüpler adına kaygı duyarak, bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, mutlaka ters gideceğini öngören Murphy yasalarına uyarak... Paranoyaların baskısından kurtuluş için soruyorlar o soruyu.

Futbola en büyük saygısızlığı ediyorlar. Sahadaki oyuna, oyunu gerçekleştiren emeğe, akla, duyguya, fizik güce... Kurallara, kararlara, beceriye, zamanlamaya... Disipline ve mücadeleye boş veriyorlar.

Her sene şampiyonluğa karar veren birilerinin olduğunu var sayarak soruyorlar soruyu. O birilerinin gücüne inanarak, oyunu saha dışında başka güçlerin savaşı biçiminde görüyorlar.

Şampiyon yapacak olan kim, ya da kimler? Hangi güçler, hangi karar merkezleri? Ne zaman hangi takımları şampiyon yapmışlar? Böyle bir bilgi yok, “demirbaş” soru var: “Bu sene bizi şampiyon yaparlar mı?”

Sorular hayatın başka alanlarına, farklı güçlere, güçlü kişilere de uzanıyor. Siyasetçiler üzerinden kimin şampiyon olacağı tartışılıyor.

60 yılı geride bırakan ligimizin şampiyonları, hocaları, yıldızları, maçları bir anda çöpe atılıp güncel soruya yanıt aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Başakşehir’in kendi kulübü olduğunu söylediğine göre mutlaka Başakşehir şampiyon olacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. O da Trabzonspor’u destekliyor.

Ve İmparator Fatih Terim’in takımı Galatasaray.



Cumhurbaşkanı Başakşehir’in kuruluşunda ilham kaynağı olabilir. Ama Rizesporlu olarak da bilinir. Ayrıca şu da unutulmamalı: Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi. Fenerbahçe 6 yıldır şampiyon olamıyor. Başakşehir de önde götürdüğü yarışları kaybedip lig ikinciliğinden fazlasını göremedi.

Trabzonspor 35 yıllık hasretini dindirme heyecanı yaşıyor ya... Sor o zaman soruyu: Bu sene Trabzonspor’un senesi mi?

Bu yanlış soruların en doğru şıkkı “İmparator mu?” olabilirdi. Çünkü futbol sadece onun işi.

Doğru soru şöyle sorulabilir: Başakşehir mi, Trabzonspor mu, Galatasaray mı ?

O zaman daha ahlaki, daha sportif, daha akıllı bir arayışa geçebiliriz. Sahadan ve oyundan kopmadan... Paranoyalara kapılmadan, şehir efsaneleriyle oyalanmadan.

37 yaşında... Tokyo

Çekiç atmada hem gururumuz, hem de hayal kırıklığımız Eşref Apak, bu yıl çok büyük bir iş başardı. Tokyo Olimpiyat Oyunları için konulan 77.50 metrelik barajı geçip (77.56) onur listesine adını yazdırdı. Eşref, bronz kazandığı Atina 2004’den sonra 2008,2012,2016 oyunlarına katıldı. Sırada beşinci olimpiyat var. Şimdi genç çekiççi Özkan Baltacı ile birlikte gece-gündüz çalışıyorlar. Bol şans ikisine de!

19.03.2020 Saat: 19.03

Beşiktaş’ın beklenen yardım kampanyası, duyduğuma göre, kuruluş yılı 1903’ü anımsatan anlamlı bir gün ve saatte başlayacak. Kulübü temlik kıskacından kurtarıp finansal durumu “kabul edilebilir” ölçülere çekmek isteyen Başkan Çebi ve arkadaşları, taraftarları yardıma çağıracak. Hedef 250 milyon TL. Pamuk eller ve pamuk cepler hazır olsun...

Kadınlarla santraya

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile tüm federasyon başkanlarına, kulüp yöneticilerine önerimdir: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bu hafta sonunda 6 Mart Cuma, 7 Mart Cumartesi, 8 Mart Pazar günlerini kadınlarımıza adayalım. Tüm spor dallarında takımlarımızın genç yaşlı ayrımı yapmadan, annelere öncelik vererek santraya kadınlarımızla birlikte gelmelerini destekleyelim, alkışlayalım. Onlar için ayağa kalkalım. En başta analarımız, hepsine şükranlarımızı sunalım.