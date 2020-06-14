88 günlük arada yeteri kadar çalışabildiler mi? Bekledikleri verimlilik düzeyine çıkabildiler mi? Skor tabelasına bakınca görüyorsunuz ki olmamış… Sergen Hoca da yanlış bir on birle başladı maça… O nedenle maçı Antalyaspor kazandı. Uyandıkları zaman tren kaçmıştı.

Maç başladı, Beşiktaş seri ve isabetli paslarla Antalya yarı alanına yerleşti. Ama Antalyaspor’un oluşturduğu kalabalıkla alan daraltması yüzünden zorlandılar.Topla adam eksiltemediler. İsabetli şut atamadılar.

Gole yakın ve sıcak oynaması beklenen oyunculara baktık. Sergen Yalçın’ın güvendiği Güven, hocasının verdiği şansı tepti. Çabası yeterli olmadı. Diaby ile Boyd’un sağ ve sol kanatta ne yaptıklarını hiç anlayamadık. Sağda Gökhan Gönül, solda genç Rıdvan, önde oynayan arkadaşlarından daha gayretli, daha istekliydiler. Boateng’in oyundaki varlığı Atiba’nın gerisindeydi. Atiba’nın gayretlerine saygı duyuyoruz. Bitiş düdüğüne kadar sahadaydı. Sürekli hücumu beslemeye çalıştı. Ama yaşıyla birlikte ağırlaşan oyununda, etkinliğinin azaldığını, top kayıplarına uğradığını gördük…

Antalyaspor, çok adamla kendi yarı alanında Beşiktaş’ın topla oynamasına izin verdi. Alan daraltıp ev sahibinin şut atmasını engellediler. Sonunda Beşiktaş’ın pas zincirini kırarak kazandıkları toplarla çok rahat hücuma döndüler.

Acıklı komedi de böyle anlarda yaşandı… Antalyaspor, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş’le öyle usta işi gol koridorları buldu ki alkışlamamak ayıp olurdu. Hücumda pas, topla oynama gibi önceliklerle neşesini (!) bulan Beşiktaş, savunmada skandal tablolar sergiledi. Antalyaspor’un topu kazandığı her pozisyonda savunmacılar rakiplerinin arkasında kaldı. Gökhan, Rıdvan, Ruiz ve ille de Vida! 2018 Dünya Kupası’nda Fransa’ya karşı final oynayan Hırvat, onca reklama, cart-curt satış hayallerine rağmen sıradanlaştı… Hiçbir parıltısı kalmadı, sarardı, karardı… Elde kaldı.

Bu maçın “yazık olan” kahramanı da genç kaleci Ersin… Çocuk onca gayretine rağmen savunmadaki arkadaşlarının gafleti yüzünden kalesinde iki gol gördü. Antalyaspor’un Belçikalı kalecisi Boffin ise galibiyeti garantileyen kurtarışlarıyla alkışı hak etti. Tamer Tuna hocayı da kutlamak gerek.

Maçın en dikkat çekici olayı: Sergen Yalçın 5 değişiklik hakkının tamamını kullandı. N’Koudou, Adem Llajiç, Umut, Lens ve… bildiniz : Caner Erkin. Böylece biraz daha Beşiktaş gibi oynadılar. Daha net pozisyonlara girdiler. Hiç değilse bir gol attılar… Akıl almaz goller kaçırdılar. Sergen Hoca onlarla başlasaydı… Belki de maçı kazanabilirdi. Olmadı. Neye… Sağlık olsun!