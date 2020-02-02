Kan değişimi, motivasyon, konsantrasyon… Beşiktaş kötü seriyi sonlandırıp kazandı. Elbette Hoca’nın bir dokunuşu var ama, bunun hangi ölçüde sahaya yansıdığına yorum yapmak haksızlık olur. Hem de Rizespor gibi Süper Lig’in dişli takımlarından biriyle deplasmanda oynarken.

Topla oynama yüzdesine bakıldığında (35/65) Beşiktaş açık ara önde. Gerçekten orta alanda, özellikle sol kanatta bol pas yapıp top çevirerek Burak Yılmaz’a uygun pozisyon hazırlama çabasındaydı Beşiktaş. Bu oyunda Atiba, El Neny, N’Koudou, Caner ve sağda Diaby ile Gökhan Gönül kontrol öncelikli oynadılar. Sahip oldukları topu kaybetmemek için bol pas yaparak ayaklarında tutmaya çalıştılar. Kanatlardan 2-3 olgun atak izledik. Rizespor Burak’ı kapatmakta zorlandı. Burak Yılmaz’ın üzerindeki baskıya rağmen savunmayı açacak koşuları attığını oyuna karakter koyduğunu da belirtmek gerek. Beşiktaş’ın şu dar ekonomide “peşin para” ile bonservisine sahip olarak 10 numara oynatıp büyük ümitlerle bağlandığı Adem Ljajic elbette oyuna katıldı. Ama sıkça top kaybetti. Şut pozisyonuna girdi, şutu unutmuş göründü.

Rizespor kanatları kapatarak, sahanın her yerinde pres uygulayarak Beşiktaş’ın oyununa karşılık vermeye çalıştı. Solda Aminu, sağda bek Moroziuk ve zaman zaman Oğulcan hücumda ekstra rol üstlenen oyunculardı. Bu arada Rizespor santrforu Skoda’nın başarıyla saklandığını da gördük.

Beşiktaş bol pasla oyun kurmaya çalışadursun, Rizespor kanatlardan yüksek toplarla fazla yorulmadan etkili oynamaya çalıştı. Plan tuttu. Adem-Atiba (asist) ve Burak’la golü görüp öne geçen Beşiktaş, 7 dakika sonra Skoda’ya engel olamadı. Moroziuk ortayı yaptı, Ruiz müdahale ederken, kafasından seken top Skoda’ya geçti. Ne Vida, ne de çıkamayan kaleci Karius sıçrayabildiler. Peşpeşe zincirleme üç hata. Beşiktaş’ın savunma hatalarıyla dolu oyunu gerçekten “klinik” çalışmayı gerektiriyor. Bu şaşkınlık halleri kaygı verici.

Beşiktaş, oyunun savunma tarafını oynayamadı. Dörtlünün uyumu ve alan paylaşımı yoktu. Ayrıca Caner’in bek oynayamayacağını da bir kez daha gördük. Golle sonuçlanmayan en az üç hata, kafayla kestiği topu rakibe kaptırmak gibi gaflet halleri de vardı.

Beşiktaş hücumu organize edip gayretle etkinlik sağlamaya çalışırken takım savunmasını da unutmuştu. Aminu’nun 2, Skoda’nın 1 mutlak gol şansını kullanamadığını belirtelim.

Gökhan Gönül’ün hücuma katkı anlamında enerjisi ve tecrübesiyle ne kadar yararlı olduğu attığı golde anlaşıldı. Ljajic’in asisti de güzel ama, bu maçta geçer not almaya yetmez!

Onuncuda oldu. Beşiktaş’ın 9/8’lik kayıp serisi nihayet Rize’de son buldu.

Ne diyelim: Sonun başlangıcı… Ya da başlangıçın sonucu.

Ayağına sağlık Sergen Hoca!