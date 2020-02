Yurdum dinamikleri kıpır kıpır.. Nereye el atsanız, hangi alana dalsanız, çarşıya da karşıya da uğrasanız o kıpırtılar size gör kırpıyor, daha olmadı, dokunuyor, dürtüyor.

Spor alanına dönelim.

Futbol topu yurdum dinamiklerinin en çok kıpırdattığı oyuncak. Bazen ayak oyunu, bazen de elle müdahalelerle sürüp giden bir oyun.

Son haftalarda rüzgar esmese de havanın değiştiği anlatılıyor futbolda.

Ortalığın serinlemesi

Örneğin Spor Çalıştayı’nda can ciğer kuzu sarması uyumundaki TFF - Kulüpler Birliği ilişkisi, bugünlerde tadını kaybetmiş durumda. Kulüplerin biraz daha mesafeli tavır aldığı anlatılıyor. Kim bilir, belki de kural hatası nedeniyle TFF’nin henüz açıklanmayan kararına karşı beklentilere dayalı bir duruştur bu. Ya da Elazığ-Malatya depremi nedeniyle alınan erteleme kararı… İsterseniz, limit aşımına da taşıyabilirsiniz hava değişimini… Ortalığın serinlemesini.

Geçen hafta Cumartesi gecesi 01.16’da Beşiktaşlı gazeteci dostum Candaş Tolga Işık, twitterdan bir mesaj paylaştı: “TFF Başkanı Değişiyor!”

Rüzgar esmeye, sular dalgalanmaya başladı. Candaş, ilkelerinden kolay sapmayan bir gazeteci. Kendisiyle konuştum. Ankara’da spor ve siyaset çevrelerinden çok güvendiği önemli bir kişinin TFF Başkanı Nihat Özdemir’in görevi bırakmaya hazırlandığını söylemiş. Kaynağının ve attığı tweetin arkasında durduğunu anlattı. “Ancak bu kulis haberi akşamdan sabaha bir değişikliğe dayanmıyordu. Bir süreç başladığı için ben de mesajıma kum saati koydum”dedi.

Meslektaşım Candaş’la birlikte başka dostlarımla da konuştum. Anlattıklarına göre 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası keyfinin bozulmaması için herkes olağanüstü dikkatli ve özenli. TFF Başkanı Özdemir’in görevini en erken şampiyona sonrasında bırakacağını söylüyor.

TFF Başkanını aramadım. Onu ille de bir açıklama yapmaya zorlamak istemedim. Gerekirse bunca gelişmenin değerlendirmesini yapacaktır. Ancak geçen hafta “TFF Başkanı istifa ediyor” biçimindeki haberler bildiğiniz üzere federasyon tarafından yalanlandı.

Öte yandan Başkan Özdemir de içinde bulunduğu koşullardan ve gündemden mutlu değil. Yakın çevresinde “Ben bu yönetimde eksiklik hissediyorum. Zaman zaman yalnızlık duygusuna kapılıyorum. Yönetimi değiştirmek lazım ama…” biçiminde konuşmalar yapıyor. TFF Yönetim Kurulu’ndaki önemli sorumluluklar üstlenmiş eski üyelerden Hüsnü Güreli, Ali Dürüst ve Cengiz Zülfikaroğlu, başkanın en çok aradığı eski çalışma arkadaşları.

Geçen hafta TFF’ye güven duygularının azaldığı biçiminde yayınlanan haberler de düşünüldüğünde spor dinamiklerindeki kıpırdanışların gerçek olmadığına inanmak güç.

Kulüpler huysuz

Haberlere ve söylentilere kişisel gözlemimle de katkı sunayım. Hatırlayın, iki hafta önce Vedat Muriç’in bilerek kart görmesiyle ilgili dosyayı inceleyen PFDK, oy çokluğuyla cezaya gerek olmadığına karar verdi. Fenerbahçe Spor Kulübü de hemen, anında protesto etti kararı: Neden oy birliği değil de oy çokluğu efendim! Hadi ben söyleyim: PFDK’da karşı oy kullanan üye sayısı 1. (Yazı ile sadece bir) Ama bu bile tatmin etmiyor kulüplerimizi. Hemen her konuda, hemen her kulübümüz huysuzluk yapıyor, maraza çıkartıyor.

Bu kadar marazanın sonu da ister istemez arıza oluyor.

O halde haydi değiştirelim parçayı, yenisi gelsin! Yani...

Kırklareli ve Sinop: Huzurun temsilcileri

Fenerbahçe futbol takımı kırk yıl aradan sonra bugün yeniden Kırklareli’nde. 40 yıl önce Kırklarelispor karşısında bol gollü çifte galibiyetle yoluna devam etmişti Fenerbahçe. Bugün de aynı amaçla deplasmanda. Ama skor kimin umurunda! Kırklareli’nde bayram telaşı var adeta. Fenerbahçe gelecek ya, kulüp de esnaf da seferberlik ilan etmiş adeta. Portatif tribün için il spor müdürlüğüne başvurmuşlar, izin verilmemiş. Kulüp yöneticileri o umutla 100 liraya bilet sattıkları futbolseverleri stada nasıl sığdıracağının formülünü arıyor telaşla. Bulgaristan’dan bile maç için gelenler var. Esnaf bayram yapıyor. Bir köfteci dükkanı günlük 50 kilo yerine maça özel 300 kilo köfte hazırlatıyor. Stat çevresindeki köfteciler , eşleri ve yakınları da günlerdir köfte yoğuruyor. Bu işin sırrı sadece Fenerbahçe kulübü değil. Kırklareli Türkiyemizin en huzurlu kentlerinden biri.

Huzur demişken… İstanbullu Sinopluların kurduğu İstanbul Sinopspor Kulübü, Süper Amatör’de şampiyonluğa gidiyor. Play off’u garantilemiş durumda. Kazanırlarsa BAL’a yükselecekler. Sonraki hedefleri 3. Lig. Peki bu başarının sırrı ne ? Aynen Kırklareli gibi Sinop da huzurun kenti. İstanbul Sinopsporlular da o huzurun temsilcisi oluyorlar, efendim!

OBİ MİKEL

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, Süper Lig’de belki de yılın en güzel maçı olarak anılacak. Baştan sona soluk soluğa seyrettik. Hocalara da futbolculara da teşekkür ederiz. Ne var ki maç sonrası sosyal medya paylaşımları canımızı sıktı. Trabzonsporlu John Obi Mikel’i hedef alan ırkçı söylemler sinir bozucuydu. Eski tartışmalardan yola çıkarak bu olaya kes-yapıştır yöntemiyle Emre Belözoğlu’nu da katma gayretleri kurnazlık ve ahlaksızlık örneği oldu. Bu paylaşımlar nedeniyle ırkçı söylem sahipleri mutlaka yargılanmalı. Onlar sadece Obi Mikel’e saldırmakla kalmadı Süper Lig’i de lekeledi. Hesap vermeleri gerekir.