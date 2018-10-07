Avcı: Hedefimiz şampiyonluk

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Elia'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün nizami olduğunu düşündüklerini söyledi.



Karşılaşma sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, Elia'nın iptal edilen golü hakkında, "Benim kulübeden bunu görmem mümkün değil. Var sistemi o arada bozulmuş galiba. Bu da ilk defa bizim başımıza geldi sanırım. Pozisyona sonrasında ekranda baktığımda, gol gözüküyor. Ofsayt değil gibi gözüküyor. VAR sisteminde arızanın bize denk gelmesi şanssızlık. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyemiyorum. Oyun içinde olan bir şey." dedi.



Fenerbahçe'nin son iki maçında sistem değişikliğine gittiğini ve buna göre hazırlandıklarını anlatan Abdullah Avcı, şöyle konuştu: "Bizim temel felsefelerimiz, top rakipteyken baskı yapmak, direk oynamak ve ikinci topları almaktı. Rakibe ilk yarıda 2 pozisyon verdik. Baskıyı Mossoro yapıyorsa, diğer iç oyuncumuzun da ona eşlik etmesi gerek. Topu hızlandırmamız ve atak sonuçlandırmamız gerekiyordu. Fenerbahçe deplasmanında kazanabilirdik. Son saniye içinde onların da pozisyonu var, kaybedebilirdik de. Oyunun içindeki olumluları cebimize koyacağız. Mossoro'ya daha fazla yardımcı olmamız gerekiyor. 34 yaşında ama en çok koşan oyuncuydu. 6-7 futbolcu takım oyununu ayakta tutar. 3-4 futbolcuda düşüklük olursa, bu tüm takım oyununu etkiliyor. Kazanmadık, kaybetmedik. Arada bir maçtı."

Hücuma kadar iyi geldiklerini ancak üçüncü bölgede istediklerini yapamadıklarını vurgulayan Avcı, "Birinci bölgeden ikinci bölgeye iyi geliyoruz. İkiden üçe geçiyoruz ama burada istediklerimiz olmuyor. Tüm ön taraf için bu performans düşüklüğünden bahsedebiliriz. Çabuk top kayıpları, atak sonuçlandıramama, geriye dönememeler. Bunu eleştiri anlamında söylemiyorum. Takım oyunu belki 2 oyuncunun form düşüklüğünü kaldırır ama 3-4 oyuncuyu kaldırmaz." ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı, "Kadro derinliğiniz yeterli mi?" sorusuna, "8 haftalık süreci bitirdik. İkinci milli maç arasına giriyoruz. Kadro derinliğimiz var ama bugün 8 haftalık süreçte takım kaptanımız Emre Belözoğlu'ndan 1,5 maç faydalanabildik. Arda 8 maç cezalıydı, Clichy 4 maç cezalıydı, Adebayor sezon başı hastaydı, Elia sakatlıktan çıktı. Costa bir süre oynamadı. Cezalar ve sakatlıklarla 8 haftalık süreci geçirdik. Buna rağmen sistemli oyun yapımız ile ligin yukarılarında durabiliyoruz. Eksik oyuncularımızın dönmesiyle hızımızı ve kalitemizi arttıracağız." yanıtını verdi.



Abdullah Avcı, bu sezon da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "İki sene önce 33 hafta, geçen sene 34 hafta şampiyonluk yarışının içinde olduk. Bu sene 8. haftayı sıkıntılarla geçirdik. Kaliteyi ve hızı yükselttiğimizde iddialı olacağız. Geçen sene de açıklamıştım, bu yarışın içinde olabilmek bizim için harika bir duygu. Bunu hakediyoruz. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Yarışın içinde 4-5 takım olacaktır. Fenerbahçe'yi bugünü ile değerlendirmemek gerek. Yüz senelik kulüplerle yarışabilmek harika bir duygu. Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak asıl hedeflerimizden bir tanesi."