Avrupa ÅŸampiyonu KadÄ±n Ritmik Cimnastik Grup Milli TakÄ±mÄ± yurda dÃ¶ndÃ¼

Ukrayna'da dÃ¼zenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik ÅžampiyonasÄ±'nda ÅŸampiyon olan milli takÄ±m TÃ¼rkiye'ye dÃ¶ndÃ¼.Â

THY'nin tarifeli seferiyle EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na gelen Duygu DoÄŸan, Azra AkÄ±ncÄ±, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asarâ€™dan oluÅŸan KadÄ±n Ritmik Cimnastik Grup Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±, Spor Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Kocakaya, TÃ¼rkiye Cimnastik Federasyonu BaÅŸkanÄ± Suat Ã‡elen, Ankara GenÃ§lik ve Spor Ä°l Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Soner BaÅŸkaya ve sporcularÄ±n aileleri karÅŸÄ±ladÄ±.Â

Spor Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Murat Kocakaya havalimanÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'nin dÃ¼n gece Ã§ok Ã¶zel bir gÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ritmik Cimnastik Grup Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n 3 yÄ±lllÄ±k bir emek sonucu geldiÄŸini anlatan Kocakaya, "KÄ±zlarÄ±mÄ±z inÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±la ertelenen 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na gidip Ã¼lkemizi gururla temsil edecekler. BirÃ§ok gencimize ritmik cimnastik Ã¶ÄŸrettik. Olimpik bir branÅŸta neler yapabildiÄŸimizi, TÃ¼rk kÄ±zlarÄ±na ÅŸans verildiÄŸinde neler baÅŸarabileceklerini gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Ä°nÅŸallah Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar olacaktÄ±r. BaÅŸta SayÄ±n GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu ve federasyon yetkililerimize Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Fuat Oktay Avrupa ÅŸampiyonu cimnastikÃ§ileri tebrik etti

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Avrupa Ritmik Cimnastik ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan KadÄ±n Ritmik Cimnastik Grup Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± kutladÄ±.Â

Oktay, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Avrupa Ritmik Cimnastik ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanan KadÄ±n Ritmik Cimnastik Grup Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶nÃ¼lden kutluyorum. Teknik ekip baÅŸta olmak Ã¼zere emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. BaÅŸarÄ±larÄ± daim olsun." ifadesini kullandÄ±.

Suat Ã‡elen: "TÃ¼rk cimnastiÄŸi tarih yazdÄ±"Â

TÃ¼rkiye Cimnastik Federasyonu BaÅŸkanÄ± Suat Ã‡elen ise Ukraynaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de dÃ¼zenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™nda gelen baÅŸarÄ±nÄ±n tarihi olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Ritmik cimnastik gibi finale kalmanÄ±n "hayal" gibi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla bunun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± olduÄŸunu altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elen, "Ritmik Cimnastik Grup Milli TakÄ±mÄ±'mÄ±z 3 Ã§ember 2 labut branÅŸÄ±nda Avrupa ÅŸampiyonu oldu. Biz orada olimpiyatlara kota almÄ±ÅŸ 3 Ã¼lkeyi geride bÄ±rakarak ÅŸampiyon olduk. O aÃ§Ä±dan Ã§ok gururluyuz. Bu baÅŸarÄ±da gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir emek var. Bu baÅŸarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mimarlarÄ± sporcularÄ±mÄ±z ve aileleridir. BaÅŸta sayÄ±n GenÃ§lik ve Spor BakanÄ±mÄ±z Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu ve sporcularÄ±mÄ±zÄ±n ailelerine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bulgaristan'da 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda olimpiyat kotasÄ± mÃ¼cadelesini vereceklerini anÄ±msatan Ã‡elen, bu baÅŸarÄ±nÄ± kendilerini daha da motive edeceÄŸini belirtti.Â

Milli cimnastikÃ§i Duygu DoÄŸan: "TÃ¼rkiye tarihinde bir ilki baÅŸardÄ±k, Ã§ok mutlu ve gururluyuz"

TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ± adÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan milli cimnastikÃ§i Duygu DoÄŸan ise Ã¼lkelerinine altÄ±n madalya ile geldikleri iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Bu baÅŸarÄ± iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, emek verdiklerini vurgulayan Duygu, "TÃ¼rkiye tarihinde bir ilki baÅŸardÄ±k, Ã§ok mutlu ve gururluyuz. AltÄ±n madalya alarak Ã¼lkemizi gururla temsil ettik. Tarif edilemez bir his bu. Ã‡ok Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±k ve emeklerimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in ayrÄ±ca Ã§ok mutluyuz." ifadelerini kullandÄ±.

Ritmik Cimnastik Grup Milli TakÄ±mÄ±, dÃ¼n Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de dÃ¼zenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik ÅžampiyonasÄ±'nda Ã¼Ã§ Ã§ember iki labut aletinde 31.150 puan alarak altÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±.