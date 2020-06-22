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22.06.2020 - 14:54 | | AA

Avustralyalı futbolcu Tomi Juric'de koronavirüse rastlandı

Bulgaristan 1. Futbol Ligi ekiplerinden CSKA Sofya'da forma giyen Avustralyalı Tomi Juric'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Avustralyalı futbolcu Tomi Juric'de koronavirüse rastlandı
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Kulüp açıklamasında, takım ve teknik ekipe yapılan kontrollerde test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki forvet oyuncusunun, karantinaya alındığı belirtildi.

CSKA Sofya'nın geçen sezon kadrosuna kattığı Juric, Avustralya Milli Takımı'nda 41 karşılaşmada 8 gole imza attı.

Avustralyalı futbolcu Tomi Juricde koronavirüse rastlandı

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